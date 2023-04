La Vila Joiosa estudia la continuïtat de l'asil després de l'anunci de la retirada de la comunitat religiosa després de 131 anys

La Congregació de Germanes Salesianes del Sagrat Cor de Jesús ha anunciat el cessament del servei vocacional prestat en el OAL Asil Santa Marta de la Vila Joiosa després de 131 anys d'activitat.

Aquest cessament l'ha transmés a l'ajuntament alacantí la congregació mitjançant un comunicat, on ha posat de manifest “les dificultats per a poder continuar” amb la labor que realitzen des de fa més d'un segle donada “l'escassetat de vocacions i l'edat avançada de les Germanes, són les circumstàncies que impedeixen portar avant la missió confiada en l'Església”, donant un termini de tres mesos per al cessament del servei vocacional de les germanes en la residència.

El mateix comunicat argumenta que “no ha sigut una decisió fàcil de prendre, ja que es tracta d'una de les primeres cases ateses per la Congregació de Germanes Salesianes del Sagrat Cor de Jesús al febrer de 1892” i manifesten el seu “agraïment a l'atenció prestada per l'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa, especialment durant el temps de pandèmia de coronavirus que va afectar a tots, tant a ancians com a la Comunitat”.

Aquest tema anava a tractar-se en el consell rector del OAL Asil Santa Marta del pròxim divendres, no obstant això, després de transcendir la notícia aquest dimecres, l'alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú s'ha reunit d'urgència amb la regidora de l'àrea de Serveis Socials i Igualtat, Asun Lloret i els regidors de l'equip de Govern local, Pedro Alemany i Isabel Perona. Aquesta s'ha produït en les instal·lacions del centre per a abordar de manera immediata aquesta situació amb la voluntat de donar continuïtat a l'activitat de l'asil i de treballar per a buscar una solució que permeta prestar el servei d'atenció a les persones majors residents en l'asil.

El primer edil informa que “la voluntat de l'Ajuntament i de la directiva de l'Asil Santa Marta, sempre ha sigut i és la de donar continuïtat a l'activitat de les Germanes de la congregació, que ha prestat una incansable labor en la seua vida durant aquests 131 anys, dedicant-la a l'atenció de les persones desemparades; un fet de condició humana innegable i pel qual el poble de la Vila Joiosa els estarà sempre molt agraït.”

“La nostra preocupació ara és la mateixa que la de treballadors, residents i familiars. Des de ja estem treballant per trobar alternativa en el cas que finalment les quatre germanes abandonen l'asil, i puc anunciar que, a tenor d'aquest anunci, hem emplaçat una reunió amb caràcter d'urgència amb la mare general de la congregació per a demà dijous, amb la premissa d'analitzar les possibles propostes que facen viable l'activitat en l'asil”.

L'alcalde reitera “l'agraïment exprés en nom de tot el poble de la Vila Joiosa a la congregació” i obri la porta a tots els grups polítics amb representació municipal a formar part en la cerca de vies que solucionen a aquesta decisió “que ens afecta a totes les famílies de la Vila Joiosa”.