Vila-real reactiva el nou PAI industrial del clúster de la innovació ceràmica paralitzat des de 2008

L'Ajuntament de Vila-real reactiva definitivament el nou PAI industrial del clúster de la innovació ceràmica Ciutat de Vila-real. La resolució, dimarts que ve en el Ple, de les al·legacions i l'aprovació definitiva del projecte, que redefineix el PAI de la carretera d'Onda paralitzat des de 2008, suposarà la urbanització de més de 2,5 milions de metres quadrats i una inversió de 44,5 milions d'euros per a posar a la disposició de la indústria sòl de qualitat “que millorarà de manera ostensible les condicions de les empreses actualment en la zona i atraurà noves inversions a la nostra ciutat”, detalla l'alcalde, José Benlloch.

Amb aquest objectiu, Benlloch ha convocat el dimarts que ve un Ple extraordinari en el qual es resoldran les al·legacions presentades a la modificació del projecte i la seua aprovació definitiva. “Ha sigut un procés molt laboriós i ardu, pel qual vull agrair especialment al departament d'Urbanisme, Secretaria i també els serveis tècnics de l'agent urbanitzador. Amb més de 800 notificacions als afectats, tot aquest complex procés s'ha saldat amb només una quinzena d'al·legacions, que hem resolt d'acord amb els informes tècnics i jurídics, estimant totalment o parcialment aquelles que milloren el projecte”, argumenta l'alcalde.

“Es constata, d'aquesta manera, amb tots els informes tècnics, la viabilitat d'un projecte que marcarà un abans i un després en el Pla de reindustrialització de Vila-real. Un projecte amb el qual, després d'anys de treballs, desbloquegem un empastre més dels heretats de la gestió del PP, avançant definitivament cap a un model d'urbanització industrial modern, eficient i sostenible que millorarà les condicions de les nostres empreses i exercirà de pol d'atracció per a noves i interessantíssimes inversions industrials a la nostra ciutat. Un projecte del segle XXI per a la nova Vila-real del segle XXI”, agrega Benlloch.

“Som conscients que aquest és un moment difícil per a la nostra indústria. Però la ceràmica ha demostrat que és un sector potent, amb capacitat de remuntar les situacions més adverses, innovador i amb força. Així ha quedat patent també en Cersaie, fira internacional a la qual no he pogut acudir, precisament, per convocar aquest Ple tan rellevant per a la nostra indústria i altres gestions municipals inajornables”, detalla. Referent a això, l'alcalde, qui ha mantingut contacte amb les empreses vila-realenques presents a Bolonya, ha aplaudit que la indústria “veja el got mig ple”. “Malgrat les dificultats, no podem parar. És el moment de fer passes importants i generar sòl de qualitat per a la indústria. I, per a això, el nou PAI industrial del clúster de la innovació ceràmica Ciutat de Vila-real serà fonamental”, agrega.

Però les previsions de Benlloch van encara més enllà. “Hem desbloquejat un problema heretat importantíssim, però no ens volem quedar ací. Fins i tot després de redefinir i reactivar aquest programa, estem estudiant ja futures modificacions del pla general que ens permeten continuar desenvolupant sòl industrial de qualitat, per a continuar avançant i no quedar-nos arrere”, avança l'alcalde.

El nou PAI industrial del clúster de la innovació ceràmica Ciutat de Vila-real desbloqueja i redefineix, amb un projecte adaptat a les necessitats actuals, més eficient, modern i sostenible, el PAI de la carretera d'Onda aprovat en 1999, que va quedar paralitzat en 2008 amb només un 34,4% d'obres executades. El projecte, que afecta 2.453.478 metres quadrats de superfície, inclou elements com carrils bici, zones verdes i per a la pràctica esportiva, mobilitat elèctrica o materials que minimitzen l'impacte del pavimentat, entre altres millores. “En definitiva, un projecte industrial del segle XXI per a la nova Vila-real del segle XXI. Una ciutat inclusiva, solidària, d'oportunitats, sostenible i innovadora”, conclou Benlloch.