Vila-real signa la incorporació de la casa museu del pintor i escultor Llorens Poy i el seu fons artístic al patrimoni municipal

L'Ajuntament de Vila-real ha signat un acord per a l'adquisició de la casa museu del pintor i escultor Vicente Llorens Poy, Fill Predilecte de la ciutat, que passa a formar part del patrimoni municipal juntament amb els fons artístics que conté.

L'alcalde, José Benlloch, ha rubricat aquesta mateixa setmana amb els hereus de l'artista, Antonio Carlos i José Vicente Llorens Lara, la compra de la propietat -que fins al moment estava cedida al consistori a través d'un lloguer amb opció a compra- per prop de 2 milions d'euros, una quantitat subvencionada per la Generalitat Valenciana.

“Amb l'adquisició de la casa museu de Llorens Poy fem un pas històric per a continuar ampliant el patrimoni municipal i sobretot per a la conservació i difusió del llegat de Vicente Llorens Poy, Fill Predilecte de Vila-real, artista universal, una de les figures principals de l'art plàstic al nostre país, i sens dubte una de les personalitats culturals de Vila-real més llorejades i reconegudes a nivell nacional i internacional”, afirma Benlloch.

L'acord de compra de la casa museu i tota la parcel·la situada al carrer Ermita contempla un preu de 2.557.499 euros, dels quals l'Ajuntament havia pagat ja 625.312 euros a través del lloguer amb opció a compra tancat en 2015. D'aquesta manera, en l'acord de compravenda signat aquesta setmana s'ha satisfet la quantitat restant, un total d'1.932.187 euros.

L'alcalde ha agraït als hereus, Antonio Carlos i José Vicente Llorens Lara, els qui “des del primer moment han facilitat tots els tràmits per al compliment de la voluntat del seu oncle, amb qui vam començar a treballar des que vaig arribar a l'alcaldia, però lamentablement la seua defunció sobtada va fer que les coses s'hagueren de replantejar”.

Al mateix temps, Benlloch ha valorat també que “va ser el president Ximo Puig qui va aprovar la subvenció de la Generalitat Valenciana que permet que puguem rubricar ara aquesta compra històrica, que no hauríem pogut dur a terme en aquest moment degut a la difícil situació econòmica municipal per les cinc crisis que hem gestionat en els últims anys, entre elles les de l'herència del deute i l'urbanisme del PP que cada any ens llastren amb 7 milions d'euros”.

L'immoble està format per una parcel·la de 3.243,56 metres quadrats al carrer Ermita, en la qual se situa l'habitatge de dues plantes, amb una superfície construïda de 883,45 metres quadrats, que inclou, a més de les estades, cinc sales d'exposició d'obres artístiques, capella i nau per al taller d'escultura i pintura de l'artista. L'exterior compta amb jardins ornamentats amb escultures del mateix Llorens Poy. Amb aquesta adquisició, l'Ajuntament de Vila-real farà un pas crucial en el pla per a la promoció i difusió de la figura i obra de Vicente Llorens Poy, que es va iniciar en 2015 amb la signatura del contracte d'arrendament de la casa museu als hereus de l'artista, els seus nebots Antonio Carlos i José Vicente Llorens Lara, per a la realització d'activitats de promoció, difusió, formació, conservació, enfortiment i manteniment del llegat del pintor i escultor.

L'acord amb els hereus, atesa la memòria i voluntat del Fill Predilecte, contempla que amb l'adquisició de l'immoble es procedirà a la donació a la ciutat de tot el seu contingut, que inclou la col·lecció particular d'art, imatgeria i escultures de caràcter religiós i tota l'obra del mateix escultor. Així, en el mateix acte de compra, els hereus han signat també l'inici de l'expedient per a la donació de tot el contingut de l'immoble.