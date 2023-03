Villena completa la museïtzació de la torre del Castell de la Talaia

Els tècnics del Museu de Villena (MUVI) han sigut els encarregats de les tasques de museïtzació de l'últimes dues altures de la torre del Castell de la Talaia que suposa la culminació del projecte museogràfic on cada estada conté informació sobre l'evolució històrica de la fortalesa, els moments més rellevants de la ciutat i els personatges més importants que van passar per aquest edifici defensiu.

L'alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, que ha visitat el resultat d'aquest projecte ha comentat que “és un èxit disposar d'aquestes dues sales. La penúltima planta dedicada als fets més rellevants i diferents figures històriques; i l'última, dedicada a una de les grans figures, si no la més gran, com és el príncep Don Joan Manuel, un dels personatges determinant en la seua època”.

Cerdán considera que “la museïtzació del castell és una excel·lent forma de conservació i de difusió del propi monument. Permet explicar la història del nostre castell amb elements que permeten fer-la accessible i intel·ligible al públic no especialitzat. Sens dubte, la millor manera fomentar la seua protecció i conservació”. Aquesta última intervenció ha suposat la inversió d'uns 18.000 euros, ha indicat l'alcalde.

Per part seua, Laura Hernández, directora del MUVI, ha explicat que s'ha instal·lat panells explicatius sobre l'evolució històrica de la fortalesa, així com sobre els personatges més rellevants vinculats a aquest castell. Per a Hernández, s'ha posat l'accent en qüestions com el paper de la dona en l'Edat mitjana i s'ha generat informació sobre els grafitis històrics trobats en els diversos murs de la Talaia.

Príncep Don Joan Manuel

L'última planta està dedicada a la figura històrica del Don Joan Manuel, en la qual s'utilitza recursos audiovisuals, reproduccions de peces històriques i panells explicatius sobre la seua figura, tant en la seua faceta de noble guerrer com la d'escriptor, tots dos aspectes molt influents en la seua època com confirma la vigència de l'obra més coneguda ‘Conde Lucanor’. Hernández va assenyalar que Villena va acollir el primer principat de la península entre els regnes d'Aragó i Castella.

La directora del MUVI va assenyalar com un dels elements més interessants de la mostra la rèplica d'un scriptorium medieval, on es pretén mostrar el treball d'un copista dominic dels quals treballaven al servei de Don Joan Manuel en la còpia dels manuscrits medievals, així com de la prestatgeria de llibres encadenats. Hernández va agrair la col·laboració del bibliòfil Mariano Ruíz Esquembre en aquest projecte i l'ajuda prestada pel personal del Centre de Recepció de Visitant. En l'exposició es mostren les rèpliques de l'espasa –que va ser del seu avi Ferran III-, i les monedes que va tractar d'encunyar des del seu Principat.

Finalment, l'edil de Turisme va indicar la importància de conferir valor afegit al monument, que va qualificar de “vaixell almirall del nostre sector turístic, el monument més visitant i amb major demanda”, que amb aquesta museïtzació es convertirà en un millor reclam per als turistes, especialment en aquests dies de celebració de les Festes de l'Edat mitjana.

Recuperació després del llamp

Amb aquesta actuació es completa el projecte museogràfic iniciat en 2017, després de la recuperació d'aquest espai després de la caiguda d'un llamp el 31 de maig de 2011, que va causar importants desperfectes en l'estructura de la torre i en el seu interior, inutilitzant la museïtzació existent.

Des de llavors, tant els tècnics d'Urbanisme com els del propi MUVI han anat desenvolupant mesures de protecció que evitaren el risc de nous impactes com per a la recuperació dels espais danyats. Fruit d'aquestes tasques es van fer les tasques de millora de l'accessibilitat a les últimes plantes amb elements de fusta en superfície com en el passamans.