Villena porta als tribunals la decisió del Ministeri d'autoritzar la planta solar de Repsol en Sierra Salinas

L'Ajuntament de Villena presentarà un contenciós-administratiu contra la resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, dependent del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que va autoritzar la planta fotovoltaica ‘Solar Villena’, que promou Repsol Renovables, en el paratge de Sierra Salines.

L'Ajuntament motiva l'inici de l'expedient sobre la base de la falta de resposta enfront del requeriment previ que el propi consistori ja va presentar davant el Ministeri el passat 30 de juny, en el qual manifestava la seua oposició davant aquesta decisió.

L'equip de Govern considera que l'autorització de la planta ‘Solar Villena’ no ha tingut en compte l'impacte que pot tindre en l'entorn, pròxim a Sierra Salinas, a conseqüència de l'acumulació de projectes que plantegen situar-se en aquest mateix paratge.

Per això, en el document signat per l'alcalde Fulgencio Cerdán es considera necessari que el Ministeri “revoque o anul·le la Resolució (d'autorització), motivant-la, en resum, en la falta d'avaluació de les afeccions sinèrgiques sobre altres projectes pròxims, la necessitat d'ordenar els usos en el sòl no urbanitzable, basant-se en l'Estudi de Paisatge i la falta de justificació del compliment del principi d'ús racional del sòl que estableix la normativa urbanística i l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, per excedir les instal·lacions similars projectades en el municipi de Villena d'una ocupació màxima del 3% de la superfície del terme municipal”.

L'alcalde de Villena ha declarat aquest dimarts que “la nostra obligació és doble, d'una part, facilitar la transició cap a models energètics més sostenibles que han de basar-se en fonts com el Sol; però al mateix temps, evitar una sobreexplotació del territori que comporta el fre i la racionalització en la decisió de quines plantes s'instal·len i quins no”. A més, va apel·lar a la responsabilitat col·lectiva per a on “en aquesta doble responsabilitat han d'estar tots els municipis, perquè la responsabilitat enfront del canvi climàtic i a l'efecte de l'ús de combustibles fòssils no ha de ser només responsabilitat de Villena, sinó del conjunt dels municipis, és a dir, de la totalitat de la societat”.

Per part seua, l'edil de Medi Ambient i Urbanisme, Francisco Iniesta, ha assenyalat que “considere que hem d'ordenar el nostre territori, fer un ús racional del sòl, i especialment preservar els nostres entorns naturals, el nostre paisatge, la nostra agricultura, la nostra flora i fauna. Hem de recordar que les coses no es van fer bé des del principi per part dels organismes superiors, permetent l'allau de projectes sense cap ordre ni control”.

Iniesta ha conclòs que “encara que aquesta passada legislatura es va perdre un temps valuós per a aquesta ordenació, ja toca posar-la en marxa, a més d'utilitzar els mecanismes legals que com a Ajuntament tenim al nostre abast per a intentar regular-la. En l'actualitat, només s'han autoritzat i tenen llum verda per a la seua implantació a Villena dues de les més de 30 plantes que, en el seu moment, van sol·licitar la seua ubicació en el terme municipal de Villena”.