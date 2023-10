Vinaròs amplia la xarxa de carril bici per millorar les connexions amb les zones de costa nord i sud

L'Ajuntament de Vinaròs ha iniciat aquesta setmana feines de millora i ampliació dels carrils bici de la localitat. En concret, els operaris treballen per a crear un nou carril al passeig de Fora del Forat i s'està realitzant l’adequació amb el rebaix de voreres del que hi ha ubicat al carrer de Febrer de la Torre.

Pel que fa al passeig de Fora del Forat, es crearà el nou carril bici preservant les places de pàrquing i es connectarà amb la passarel·la del riu Cervol, a més d’enllaçar amb el del passeig marítim. Les feines inclouran l'ampliació de les voreres a la zona d’accés a la passarel·la. Amb aquesta actuació, el passeig de Fora del Forat passarà a ser sentit únic amb direcció cap a Alcanar des de l’avinguda de la Mediterrània. En el seu primer tram continuarà sent de doble sentit. Totes aquestes obres compten amb un pressupost de 105.000 euros, entre les quals també s'inclou el manteniment i adequació del formigó del túnel d'accés al pàrquing del passeig.

Aquesta actuació a Fora del Forat està pensada perquè la seua afecció siga mínima i compatible amb la organització d'esdeveniments que actualment es porten a terme en aquest espai com el recinte de les casetes de Carnaval o el Reial de la Fira, entre d'altres.

En relació al carrer de Febrer de la Torre, s’executa la millora de l’accessibilitat al carril bici, a més de tasques de pintura per prolongar el mateix fins a la rotonda. D’altra banda, també es farà la connexió amb el carril bici de la Costa Sud per oferir una major seguretat viària als ciclistes i alumnes que l’utilitzen per anar a la zona dels centres educatius. En aquest cas, les obres compten amb un pressupost de 2.500 euros.

El regidor d’Obres i Serveis, Jordi Català, ha indicat que “amb aquestes feines ampliarem la xarxa de carrils bici de la localitat i la seua connectivitat, d’una banda al passeig de Fora del Forat que permetrà connectar la Costa Nord amb el nucli urbà, un cop enllestida la passarel·la del riu Cervol, mentre que d’altra banda, el carril del carrer de Febrer de la Torre connectarà amb la Costa Sud i oferirà una major seguretat viarà sobretot als alumnes que cada dia l’utilitzen per anar als instituts”.