Vinaròs finalitza els treballs de restauració de les pintures d'arquitectura fingida de l'església arxiprestal

Vinaròs ha finalitzat la restauració de les pintures d'arquitectura fingida de les parets exteriors de l'església arxiprestal. Les pintures daten del segle XVIII i són uns frescos que van ser descoberts en 2013 amb motiu de l'exposició ‘La llum de les imatges’. Des d'aqueix moment no van rebre el tractament adequat, una circumstància que va desembocar en una greu deterioració dels dibuixos, que ha fet que s'haja hagut de fer una nova intervenció cofinançada per la Diputació de Castelló i la Diòcesi de Tortosa, amb una inversió de 120.000 euros.

En concret, s'ha fet la neteja i sanejament de la façana, amb la corresponent consolidació i hidrofugació de les pintures, més de la retirada dels elements que eren impropis de la façana. Així mateix, s'han eliminat els fongs i les humitats, a més d'aplicar un tractament especial per a garantir la preservació de les pintures i sobretot evitar que puguen aparéixer de nou, un tractament que no caldrà aplicar de nou almenys durant un període de 20 o 25 anys.

L'alcalde Guillem Alsina ha agraït a la Diputació de Castelló i a la Diòcesi de Tortosa la seua col·laboració per fer possible la restauració de les pintures. Segons afegia “es tracta d'un patrimoni únic a la comarca que per fi s'ha pogut recuperar de manera definitiva després d'anys de reivindicacions”. D'altra banda, assenyalava que el pròxim objectiu és continuar amb la restauració de la façana de l'església que dona en la plaça de la Comunió, una tasca que permetrà posar en valor el temple.