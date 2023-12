Vinaròs finalitza l'adequació de l'entorn de l'hospital comarcal i de l'heliport

Vinaròs ha finalitzat aquesta setmana els treballs d’adequació de l’accessibilitat i millora de l’eficiència de l'entorn de l'hospital comarcal i de l'heliport.

Concretament es tracta de l’encreuament amb l’avinguda de Gil d’Atrosillo al polígon de les Capçades. Les obres han comptat amb un pressupost de 180.000 euros, dels quals l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial, IVACE, ha aportat una subvenció de 165.516 euros, mentre que la resta de la inversió l’ha assumida l’Ajuntament amb fons propis.

Les obres han consistit en la renovació de tot el ferm de la carretera en el punt d’unió de l’avinguda de Gil d’Atrosillo amb el camí de les Capçades i carrer de Benet XIII, on actualment es situa l’heliport. Cal destacar que en aquesta zona l’asfalt es trobava deteriorat pel pas constant de vehicles i amb aquestes obres s’oferirà una major seguretat viària. D’altra banda, també s’ha millorat la recollida de les aigües pluvials amb l’adequació dels SUD’s, així com l’accessibilitat de les voreres i s’ha donat continuïtat al carril bici.

El regidor d’Obres i Serveis, Jordi Català, ha indicat que les feines sobretot han suposat renovar tot l’asfalt malmès de la rotonda de l’heliport per oferir una major seguretat viària per a les centenars de persones que cada dia accedeixen al polígon de les Capçades, Hospital Comarcal o centres educatius. En aquest sentit, Català indicava que “també amb la millora de l’accessibilitat i continuïtat del carril bici es garanteix una major seguretat per als alumnes que accedeixen a l’institut José Vilaplana”.