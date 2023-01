Vinaròs treballa la declaració com a zona verda dels terrenys verges dels Cossis per a l'evitar la construcció d'apartaments

L'Ajuntament de Vinaròs ha informat del projecte municipal per a declarar la zona dels Cossis com a espai verd per a evitar la construcció d'immobles de fins a tres plantes i preservar així l'interés general de la ciutadania en una zona falta de zones verdes, recreatives i lúdiques.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Marc Albella, ha explicat quin procés seguirà l'ajuntament per a protegir els terrenys verges de la zona dels Cossis. L'objectiu de declarar aquest espai com a zona verda ha de ser amb el consens de totes les forces polítiques, amb la finalitat d'adoptar la solució menys lesiva per al consistori i les arques municipals, i la més positiva per a l'interés general de la ciutadania.

Segons detallava el regidor Albella el Pla General d’Ordenació Urbana aprovat al 2001 va declarar els terrenys com a urbanitzables i el propietari va sol·licitar al 2021 els drets per a poder construir edificacions de fins tres alçades. En aquest sentit, Abella detallava que per part de l’ajuntament al setembre del 2022 es va inadmetre a tràmit la proposició de l’empresa propietària dels terrenys per a posar en marxa la urbanització de la parcel·la.

El regidor ha explicat que, arran d’aquesta sol·licitud, per part de l’ajuntament es va sol·licitar un informe als serveis tècnics per a garantir la protecció dels terrenys verges de la zona dels Cossis amb les possibles solucions i alternatives. Cal destacar que l’informe s’ha compartit amb l’oposició, així com també la resta d’informació en les comissions informatives.

La primera de les possibles solucions seria l’expropiació forçada dels terrenys, amb la corresponent indemnització al propietari, perquè passen a ser de titularitat municipal i garantir així la seua protecció com a zona verda. La segona opció és l’ocupació directa dels terrenys per part de l’ajuntament amb la possibilitat d’expropiació rogada a posterior, mentre que la tercera opció seria la transferència d’edificabilitat a una altra parcel·la municipal, fet que permetria al propietari mantenir els drets de construir i podria evitar a l’ajuntament fer front a la indemnització.

Albella detallava que “des del Govern Municipal ja s’ha informat degudament a tots els grups polítics perquè considerem que es tracta d’una decisió que s’ha de consensuar de forma unànime o majoritària amb tots els representants a l’ajuntament”. Insistia en què actualment no s’ha pres cap decisió ferma i que es tracta d’una determinació important que s’ha de prendre amb el consens de totes les formacions, amb l’objectiu de defensar els interessos de la ciutadania.