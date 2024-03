Xàtiva aprova fer un Pla d'Actuació per a la renovació integral de la xarxa d’aigua potable i sanejament de la ciutat

L'Ajuntament de Xàtiva ha aprovat en el ple celebrat aquest dijous una moció presentada per l'equip de govern de PSPV i Xàtiva Unida en la que s'acorda l’elaboració d’un Pla d’Actuació per a la renovació integral de la xarxa de distribució d’aigua potable i sanejament de la ciutat.

Aquest projecte es preveu a llarg termini per la qual cosa es reclamava implicar a totes les forces polítiques municipals, i finançat amb fons propis i amb totes aquelles subvencions i ajudes que es puguen rebre des d’altres institucions. La moció contempla també una especial atenció a les persones afectades en els seus habitatges per les filtracions i humitats provocades pel servei públic (especialment en els casos de persones majors i persones afectades per l’escletxa digital) i el compromís d’informar a la població respecte a les intervencions que es duran a terme amb aquest Pla, amb especial atenció al veïnat del centre històric.

Aquesta moció esmenada es va aprovar amb els vots favorables del PSPV, Xàtiva Unida i Vox, i amb l’abstenció del Partit Popular. I és que el PP va presentar una moció pròpia per la renovació integral de la xarxa d’aigua potable, la qual va ser rebutjada pels partits de l'equip de govern.

Des del PP defensava la seua proposta assenyalant que la seua moció estava redactada pel moviment veïnal Casc Antic Digne i Viu, i han lamentat que “no ha sigut atesa ni per l'alcalde ni per la primera tinenta alcalde, Amor Amorós”. El portaveu del PP, Marcos Sanchis, ha explicat que “el que ha succeït amb aquesta moció és una autèntica barbaritat democràtica, que una moció presentada per una plataforma veïnal fa més d'1 mes, no haja pogut reunir el govern del senyor Cerdà amb aquests veïns ni poder ser consensuada ni portada a bon terme”.

Serveis de neteja viària

El plenari municipal també ha aprovat per unanimitat l’aprovació de l’expedient per a la contractació dels serveis de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans per procediment obert.

“Es tracta del contracte més important, econòmicament parlant, de tota la legislatura, a més de ser un contracte d’absoluta necessitat i urgència. Recordem que seguim amb el contracte heretat del govern anterior al 2015, un contracte deficient amb retallada en pressupost i recursos humans, els resultats del qual a la vista estan de tota la ciutadania”, ha explicat la regidora de Gestió de Residus i Neteja Viària Maria Beltrán, qui ha recordat que el plec va ser paralitzat “a conseqüència d’un recurs administratiu que ha comportat un retard, i que es va resoldre a finals de setembre”.

Tal i com ha expressat Beltrán, amb els canvis introduïts s’espera que la neteja de la ciutat millore de forma notable, amb la implantació del cinquè contenidor i el servici de porta a porta al nucli antic de Xàtiva. “Aquest últim és un repte molt important de formació però també d’informació a la ciutadania, però que farà efectiva la recollida de la selectiva en una zona de Xàtiva que amb l’actual servici seria quasi inviable”.

El contracte ascendeix a 32,28 milions d’euros repartits en una dècada i el plec contempla altres punts com ara millores per vehicles elèctrics que minimitzen l’impacte ambiental, programa d’educació ambiental, subministrament de poals per al porta a porta, la renovació de contenidors i la notable millora del servei de neteja tenint en compte les freqüències i els mitjans utilitzats, tant a la ciutat com als jardins i les zones verdes, les pedanies, els polígons industrials i les entrades de la ciutat.

La portaveu de Xàtiva Unida Amor Amorós ha indicat que “esperem que este inici d’expedient done pas a un nou model de neteja que faça que la ciutat estiga més ben cuidada, que els residus que generem es reaprofiten al màxim i en què l’únic que reduirem són les emissions dels vehicles per tenir un aire més net. L’aplicació del nou contracte suposarà més inversió i més treballadors i treballadores per arribar a més llocs amb més freqüència i escoltant de primera mà el que vol contínuament la ciutadania: millors actuacions de neteja i de manteniment de l’espai públic”.

Per la seua part, el regidor del PP Eduardo Llopis ha protagonitzat una crítica intervenció que ha començat felicitant-se irònicament de que “per fi, després de més d’un any es porte a aprovació el contracte de neteja”. Llopis ha assegurat que “estar més d’un any sense aquest contracte no és convenient per a una ciutat com Xàtiva”. El regidor popular ha acusat al govern municipal de negligència, dient que “amb vostès una anomalia esdevé normalitat. La seua trajectòria en matèria de contractació i d’execució de contractes els avala i no precisament per a bé”, passant a relacionar una extensa relació d’allò que ha qualificat com a “fiascos” de la gestió municipal. L’alcalde, qui ha instat repetidament a Llopis a centrar-se en la qüestió del debat, ha respost al popular que “nosaltres el que no fem és adjudicar a dit a les empreses amigues que després, presumptament, es dedicaven a finançar a algun club esportiu i contractar a dit per a que després n’hi hagen casos de corrupció. Nosaltres complim estrictament amb la legislació”.