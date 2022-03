Xàtiva comptarà amb 50 nous habitatges per joves gràcies a la col·laboració amb la Generalitat en compra i rehabilitació

El vicepresident segon de la Generalitat Valenciana i Conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Héctor Illueca ha visitat aquest dijous Xàtiva per tal de participar a la presentació del Pla de Barris dels Fons Europeus ‘Next Generation’. Posteriorment ha aprofitat per reunir-se amb l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i també amb la presidenta de la Mancomunitat Costera-Canal Maria José Tortosa i l’Associació Amics de la Costera.

Illueca i Cerdà han mantingut una reunió amb l’Associació Amics de la Costera per tal d’impulsar el projecte del parc públic d’habitatge per a joves, i que es va a traduir en 50 habitatges que afavoriran l’emancipació dels joves al nucli antic de Xàtiva. "Aquest és el resultat d’un procés participatiu en el marc dels primers pressupostos participatius de la Generalitat, pel que és un projecte votat pels ciutadans i ciutadanes, que considerem transcendent perquè va en la línia de l’acció que té la vicepresidència sobre l’ampliació del parc públic d’habitatge", ha assegurat el Conseller d’Habitatge, qui ha posat l’accent en l’adquisició durant el darrer any de més de 400 vivendes per a aquesta finalitat per part de la Generalitat, sent més de 800 durant tota l’actual legislatura.

Per la seua part, l’alcalde de Xàtiva ha recordat que la inversió en aquest parc d’habitatge públic per a gent jove al nucli antic de Xàtiva tindrà una inversió de més de 3 milions d’euros. "Volem anar de la mà amb la Conselleria per a poder desenvolupar aquest projecte i hem tingut esta reunió amb Amics de la Costera degut a que és l’associació que va proposar aquest projecte".

Pel que fa a la presentació del Pla de Barris dels Fons Europeus 'Next Generation', han assistit a la cita altres ajuntaments de la Costera i de la Canal de Navarrés, i s’ha comptat també amb la participació del Secretari Autonòmic d’Habitatge i Funció Social Alejandro Aguilar i amb la Directora General d’Habitatge i Regeneració Urbana Elena Azcárraga.

"La convocatòria dels Fons Europeus està dotada amb un pressupost de 108 milions d’euros, els quals van a ser fonamentals per a impulsar i reactivar el sector de l’edificació, amb un impacte immediat, suposant un vehicle estratègic per a la transició energètica a la nostra terra", ha explicat el vicepresident de la Generalitat Héctor Illueca.

Per la seua part, l’alcalde Roger Cerdà ha manifestat al respecte que "a Xàtiva tenim experiència gestionant programes semblants com pot ser el programa ARRU, amb el qual des de 2018 hem ajudat a més de 100 habitatges amb una inversió aproximada de 4,4 milions d’euros. Volem estar ahí perquè entenem que els problemes de rehabilitació i regeneració del nostre municipi han d’abordar-se de la millor manera possible, i per això anem a treballar colze a colze amb la Conselleria d’Habitatge per a que puguen ser una realitat i millorar la qualitat de vida dels xativins i les xativines".

Oficina Xaloc a Xàtiva

Durant el matí també s’ha posat damunt la taula la possibilitat de col·locar a Xàtiva, amb la col·laboració de la Mancomunitat Costera-Canal, una Oficina Xaloc per nodrir a la ciutadania de Xàtiva i de la resta de la comarca d’un servei integral d’assessorament, informació, gestió i tramitació en matèria de regeneració urbana, rehabilitació i habitatge.

"És necessària l’Oficina Xaloc a aquesta ciutat, amb la qual esperem tindre una eina molt important per a poder canalitzar els fons europeus. Crec que aquesta oficina és la translació d’una perspectiva municipalista que impulsa les polítiques d’habitatge per part del govern valencià, articulant i vertebrant el territori a través d’estructures administratives per fer que la ciutadania tinga una eina", ha indicat Illueca. L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, per la seua part, ha reafirmat la idoneïtat de la proposta i ha manifestat "la ferma voluntat de poder acollir a la nostra ciutat aquest servei que presta la Conselleria, i que esperem que siga una realitat el més aviat possible".