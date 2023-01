Xàtiva comptarà amb el primer museu faller que es podrà visitar digitalment a través del metavers

L’Ajuntament de Xàtiva ha presentat en FITUR el projecte per al renovat Museu Faller de Xàtiva, el qual s’empararà baix la marca MUF i comptarà amb una reestructuració total de la instal·lació ubicada al carrer Montcada, així com una nova ferramenta innovadora per poder viure l’experiència des de qualsevol part del món.

La principal novetat és la implantació del MUF en el metavers, un espai virtual on podrà accedir qualsevol persona des de qualsevol dispositiu per tal de visualitzar els ninots indultats dels últims anys, els quals s’han escanejat acuradament en 3D, així com també les seues explicacions i altres elements vinculats al Museu Faller de Xàtiva, que serà el primer museu faller que es podrà visitar sense eixir de casa.

“Era important fer més turístic i accessible aquest espai, per a que puga arribar a tot el món. Hem apostat pel primer museu faller en el metavers perquè pensem que és necessari reflectir tot el patrimoni que tenen les falles de Xàtiva, i per a això la realitat virtual és una gran aliada per preservar, divulgar i conservar el patrimoni artístic de les falles”, ha manifestat la regidora de Falles María Beltrán. “Aquesta eina ens permetrà conèixer i visualitzar els ninots indultats de Xàtiva independentment de la part del món on estem”, ha afegit.

Per a tal fi en els darrers mesos s’ha estat treballant en la generació de còpies digitals dels ninots del Museu, per tal de poder replicar-los digitalment de manera exacta. L’accés podrà efectuar-se a través d’una pàgina web (https://www.spatial.io/s/Museu-Faller-de-Xativa-63b6a4f5952aef00010c7f0e?share=3337088237775491874) o bé a través dels dispositius mòbils, descarregant-se l’aplicació Spatial. Serà necessari crear un compte i configurar un avatar per tal de poder accedir al metavers del Museu Faller de Xàtiva.