Xàtiva estrena el nou pavelló esportiu que portarà el nom de l’ex jugadora de volei Pilar Larriba Sala

Dissabte passat, Xàtiva va obrir les portes del nou pavelló de la ciutat que porta el nom de l’exjugadora xativina i estrella del voleibol nacional, Pilar Larriba Sala, a qui es va retre un homenatge durant la jornada.

Al llarg del matí, diversos clubs esportius de la ciutat van realitzar exhibicions al pavelló i van poder veure les noves instal·lacions que han suposat una inversió de 2,2 milions, amb la mirada atenta dels pares, mares i públic curiós que s’havia apropat per a gaudir d’un matí de festa i esport. Els clubs que hi van participar van ser el Club Taekwondo La Costera-Xàtiva, el Club Nou Bàsquet Xàtiva, el Club Gimnasia Rítmica, el Club Voleibol Xàtiva, el Club Kick Boxing The Mechanic, el Club Acrodance i el Club Esgrima Xàtiva.

Al voltant de les dotze del matí va fer la seua entrada al nou pavelló Pilar Larriba , qui va estar acompanyada per l’alcalde, Roger Cerdà; pel regidor d’Esports, Vicent Lluch i per la primera tinenta d’alcalde, Amor Amorós, junt a altres representants de la Corporació Municipal i a la nova presidenta de la Coordinadora de Clubs Esportius de Xàtiva, Nerea Roses. Junts van recórrer les instal·lacions i accediren a les pistes esportives pel passadís central, on l’homenatjada va ser rebuda amb un fort aplaudiment del públic. Pilar Larriba va ser objecte de moltes abraçades, felicitacions i va posar per a un bon grapat de fotografies per part de persones assistents i familiars.

El moment emotiu de la jornada de portes obertes va arribar amb la sorpresa que l’organització li tenia reservada a Pilar Larriba. Al voltant de vint companyes d’equips on Larriba va desenvolupar la seua trajectòria esportiva es desplaçaren a Xàtiva per participar de la celebració, provinents de distints punts de la geografia com ara Barcelona o les illes Canàries, algunes d’elles després d’anys sense veure’s. Li lliuraren un ram de flors com a obsequi i es van fondre en una abraçada

Visiblement satisfeta pel reconeixement, Pilar Larriba va donar les gràcies a “la Corporació Municipal, a la coordinadora de clubs i a tots vosaltres”, referint-se a les més de dues-centes persones que van acudir a l’acte. Larriba va confessar que havia sigut “inesperat” i que estava sent “massa intens”. L’homenatjada va dir que “hui és un dia de l’esport de Xàtiva, ja que tenim un nou pavelló, una nova instal·lació molt esperada i molt necessària i ara el que toca és continuar entrenant i continuar tenint il·lusió”. Pilar Larriba va finalitzar la seua intervenció mostrant el seu respecte i admiració als clubs esportius de la ciutat.

Per la seua banda, l’alcalde Roger Cerdà va dir que “aquest pavelló ha sigut una carrera d’obstacles” relatant tota la sèrie de vicissituds que ha patit el projecte fins a ser una realitat, amb pandèmia de per mig. Cerdà va continuar dient que “després de 4 anys, el resultat està ací i si tot això ha sigut difícil, el més fàcil de tot va ser posar-li nom al pavelló. Quan decidirem posar-li el nom d’una dona que haguera obert camins en aquesta ciutat i a l’esport, tot el món va tindre clar que eixe nom havia de ser el de Pilar Larriba Sala”.

Finalment, el regidor d’Esports, Vicent Lluch, va manifestar que “la figura de Pilar Larriba Sala reuneix tots els requisits per a donar nom a aquest nou pavelló, per la seua brillant trajectòria esportiva i, d’altra banda, la situació ens oferia l’oportunitat de posar un nom femení a un nou lloc públic, contrarestant la desigualtat existent i llançant un missatge a favor de la igualtat entres dones i homes”. Per al regidor, “aquest pavelló naix com a resposta a les necessitats de major espai per a la pràctica esportiva que teníem els clubs de la ciutat, de manera especial per als entrenaments, i per això, hem de contemplar el pavelló Pilar Larriba Sala com un assoliment, com un èxit col·lectiu de tot l’esport xativí”.