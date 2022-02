Xàtiva ret homenatge a les 145 víctimes del bombardeig feixista de 1939 en el 15é aniversari del monument ‘Aixopluc’

Centenars de persones van assistir aquest diumenge al ja tradicional acte d'homenatge a les víctimes del bombardeig de Xàtiva del 12 de febrer de 1939, un atac de l'aviació feixista que va tindre lloc sobre l'estació del tren i els seus voltants causant 145 morts i més de 200 ferits.

La cerimònia va tindre lloc davant de la pròpia estació atacada, i junt al monument 'Aixopluc' que recorda la memòria de les víctimes, monument que precisament enguany compleix 15 anys.

Entre les intervencions l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va manifestar que "amb actes com el de hui rememorem aquests fets històrics ocults durant dècades pel règim repressor, dignificant el record de les víctimes". Per la seua banda la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, afirmava que "recuperar la memòria democràtica és l’única manera de cicatritzar les ferides i garantir la no repetició en un moment en què tornem a tindre als feixistes a les institucions".

Durant la commemoració es va projectar el curt sobre el bombardeig realitzat l’any passat per l’Ajuntament de Xàtiva, així com també altre sobre l’aniversari de la col·locació del monument de l’Aixopluc, creat per Miquel Mollà, junt a l’estació de trens de Xàtiva i impulsat per part del Consell de la Joventut de Xàtiva.

‘Aixopluc’

L’any 2007, el Consell de la Joventut de Xàtiva (CJX) va inaugurar el monument ‘Aixopluc’ per retre homenatge a les víctimes del bombardeig de l’estació de Xàtiva de 1939. Aquesta iniciativa va nàixer per mantindre viva aquesta commemoració i amb la intenció de que l’Aixopluc fora un monument amb el que tots els xativins i xativines es sentiren part.

Amb motiu d’aquest aniversari el CJX ha volgut recordar aquest fet amb un tríptic on expliquen com van poder fer realitat aquest projecte. En aquest tríptic mostren fotografies del procés de construcció i del dia de la inauguració, les propostes prèvies al monument que coneguem i algunes de les dificultats que van tindre que fer front els membres del CJX d’aquells anys.