Xàtiva tornarà a tallar l'Albereda al trànsit de vehicles els diumenges i els dies festius

Xàtiva tornarà a tallar el trànsit rodat a l'Albereda Jaume I els diumenge i festius durant aquesta legislatura. Així ho ha anunciat la primera tinenta d’alcalde i alcaldessa en funcions, Amor Amorós (Xàtiva Unida), durant la presentació de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat.

D'aquesta forma Amorós afirma que “es recupera l'Albereda per a les persones”, com ja es va fer fa dues legislatures, quan la formació gestionava l'àrea de Mobilitat. La regidora ha manifestat que l'objectiu és que “quan acabe la legislatura Xàtiva tinga molts més espais peatonalitzats i amables amb les persones. Per a nosaltres són molt important els entorns sensibles, i aquests han de tendir a la pacificació”.

Pel que fa a les activitats programades amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, aquestes han estat presentades per Amorós, la regidora de Mobilitat, Susana Gomar, i el responsable de Mobilitat i Seguretat Vial de la Policia Local, Arturo Tormo.

L’esdeveniment té lloc cada any entre el 16 i el 22 de setembre, i culmina amb el popular 'Dia sense cotxes'. La intenció d’aquestes jornades és sensibilitzar a la ciutadania sobre mobilitat urbana sostenible, promovent un canvi de comportament a favor de la mobilitat activa, el transport públic i altres solucions de transport netes i intel·ligents.

“Aquesta campanya busca cuidar el nostre entorn més proper. Aquest equip de govern té un fort compromís amb les polítiques de mobilitat sostenible, transició ecològica i estalvi energètic”, ha manifestat la primera tinenta d’alcalde i alcaldessa en funcions Amor Amorós, qui ha afegit que “caminar cap a una ciutat més ecològica, utilitzant menys el cotxe i més el transport sostenible, no sols ens beneficiarà com a ciutat sinó també a nivell personal”. Amorós ha incidit en què “aquest canvi no pot dependre sols de la pedagogia, és necessari pensar la ciutat d’una altra forma, implementant serveis com el bus urbà i també canvis urbanístics perquè Xàtiva pretén ser una ciutat moderna”.

Les activitats s’iniciaran el dissabte 16 de setembre amb l’acte 'Mobilitza’t. Xàtiva a tir de pedra', una passejada per la ciutat que començarà a les 18 hores des de la plaça Sant Francesc i que anirà fins al barri del Raval passant per Sariers i finalitzant als banys àrabs. La tornada tindrà lloc per la plaça Raval, Sant Roc, Sant Rafael i Font Trencada, carrers on està prevista una futura intervenció de pacificació del tràfic. La intenció és comprovar la problemàtica de mobilitat al nucli urbà així com també la riquesa arquitectònica, turística i els beneficis que aportaria la pacificació. Posteriorment, a les 20:30 hores, tindrà lloc altra passejada -en aquest cas musical- de la mà de la ACDX Dixiband de Xàtiva. L’eixida tindrà lloc des de l’Albereda Jaume I i arribarà fins la plaça del Mercat on s’entregaran díptics informatius sobre la mobilitat urbana i la programació de la Setmana de la Mobilitat.

“Volem demostrar que Xàtiva és una ciutat passejable i que es pot creuar en tan sols 20 minuts, gaudint dels seus trams a peu”, ha indicat la regidora de Mobilitat Susana Gomar, qui ha explicat tota la programació preparada i ha agraït la tasca de tot el departament per poder enllestir les activitats en tan curt espai de temps.

Les cites continuaran el diumenge 17 de setembre, amb una Bicicletada familiar que s’iniciarà a les 9:30 hores des de l’Albereda de Xàtiva i que passarà per Avinguda Selgas, plaça Espanya, Acadèmic Maravall, Maulets, Gregorio Molina, Dos Molins, Abú Masaifa, Corts Valencianes, Reina i Albereda Jaume I. Tot seguit, a les 11 hores tindran lloc diferents tallers i jocs per a dinamitzar la resta de la jornada, amb la col·laboració de Decathlon Xàtiva i del departament de Policia Local. Finalitzarà el matí l’actuació de Dàmaris Gelabert a les 12 hores.

El dimecres 20 de setembre, a la Casa de Cultura, es realitzarà a les 19 hores una taula redona sobre la mobilitat des de l’òptica de la sostenibilitat, amb la participació del Doctor en Enginyeria de Camins Joan Olmos i de l’ex regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València Giuseppe Grezzi; i el divendres 22, coincidint amb el dia europeu sense cotxes, es realitzarà la Bicicletada Escolar, amb la qual s’anirà de col·legi en col·legi annexant xiquets i xiquetes per sumar-se a l’activitat. “Aquesta serà molt segura i anirà arreplegant a l’alumnat de tots els col·legis de la ciutat, començant des de Sant Pere. Tots els centres educatius de Xàtiva col·laboren, amb vora un miler d’alumnes de Primària, Secundària i del Centre Ocupacional, sent una de les activitats més esperades pels més menuts”, ha assegurat el responsable de Seguretat Vial de la Policia Local de Xàtiva Arturo Tormo, qui ha defensat que “la ciutat és per als ciutadans i ciutadanes, i no per als vehicles. Per això és important conscienciar a la gent en matèria de mobilitat sostenible i avançar cap a la pacificació del trànsit”.