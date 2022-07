Zeleros presenta el seu projecte de sistema de transport autònom ‘hyperloop’ a Sagunt

L’empresa Zeleros, amb seu a València i que lidera el desenvolupament d’un sistema de transport hyperloop, ha presentat aquest dimarts el projecte de sistema de transport de contenidors autònom SELF (Sustainable Electric Freight-forwarder), tant a l’Ajuntament de Sagunt com a l’Autoritat Portuària de València (APV). Durant la jornada, l’ empresa ha presentat el seu projecte SELF en el saló de plens de l’Ajuntament de Sagunt. Seguidament, la comitiva ha visitat l’àrea del recinte del port marítim de Sagunt on l’empresa té previst construir un prototip.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha comentat que “hui és un gran dia” perquè Sagunt torna a estar en el mapa i “lligats a una tecnologia capdavantera com és la de Zeleros, una empresa valenciana amb la qual ja havíem contactat per part de l’Ajuntament sempre intentant que la nostra ciutat poguera albergar esta tecnologia. Parlem d’una tecnologia disruptiva. És importantíssim que també les administracions aconseguim generar eixe ecosistema perquè puguen florir”.

Esta tecnologia permetrà avançar a la companyia tecnològica en el desenvolupament del seu sistema hyperloop amb una aplicació destinada a descarbonitzar i automatitzar moviments de contenidors entre terminals.

Així mateix, l’alcalde ha aprofitat per a donar les gràcies a l’Autoritat Portuària de València: “Ha generat eixes condicions i que permet que tinguem una pista de proves d’este tipus. Ho aprovem en el consell d’administració recentment i jo espere que prompte molta gent vinga a acostar-se a conéixer esta nova tecnologia que pot suposar dos coses que jo crec que són clau per a la nostra economia: d’una banda la sostenibilitat, eixa reducció d’emissions imprescindible però d’altra banda també eixa reducció de cost, ja que sense eixa competitivitat necessària no aconseguirem tindre un teixit empresarial que puga resistir a les crisis però també liderar el creixement econòmic”.

Per part seua, el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, ha explicat que “este projecte reunix dos coses que són bàsiques: la innovació i la sostenibilitat. Sobretot hem d’estar orgullosos que esta empresa siga valenciana, que tinga projecció internacional, que siga disruptiva i el que hem de fer és entre tots, secundar-la. I una manera de secundar-la és que puguen, com a mínim, experimentar el que estan fent. I això era una cosa que no era un cost per a nosaltres, sinó tot el contrari, per a nosaltres és un honor poder vindre ací al Port de Sagunt a posar a prova els seus prototips i els seus projectes”.

Finalment, el chief executive officer de Zeleros, David Pistoni, ha assegurat que el projecte estarà operatiu en el port marítim a partir de finals d’enguany o principis de l’any que ve. “És un projecte d’innovació disruptiva, estem aplicant una tecnologia en un context en el qual hui dia no es troba i a més estem aprofitant per a validar i aprofitar les tecnologies de hyperloop amb esta nova aplicació portuària. Li veiem un potencial enorme i estem encantats d’estar col·laborant amb punts partners i en un emplaçament ja per a posar-lo en marxa i veient la realitat del que és aplicar esta tecnologia en un context portuari”, ha puntualitzat Pistoni.