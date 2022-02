Combatre l’estigma del trastorn obsessivocompulsiu a través del joc

El Grup d’Investigació i Tractament en Obsessions i Compulsions (I’TOC) de la Universitat de València ja fa més de 20 anys que investiga els aspectes psicopatològics i de tractament cognitivoconductual del trastorn obsessivocompulsiu. Entre les seues línies de treball està la de l’estigma i la promoció de la salut. Es tracta d’un problema associat a una alta interferència en la vida de qui el pateix, que ha augmentat significativament a conseqüència de l’actual pandèmia COVID-19, a més d’empitjorar i agreujar la simptomatologia. En aquest sentit, preocupa l’elevada demora en la cerca d’ajuda en el TOC que s’associa “a un elevat sofriment i pitjor resposta al tractament”.

Malgrat ser un trastorn que genera “alts nivells de discapacitat” –de fet, segons l’OMS és una de les principals causes de discapacitat– i de comptar amb tractaments eficaços, sovint els pacients tarden anys a demanar ajuda. Entre les causes d’aquesta demora estan “els baixos coneixements sobre salut mental, i sobre el TOC en particular, de la població general, que dificulta el reconeixement del problema, saber on acudir a buscar ajuda, o que hi ha tractaments eficaços”. Així mateix, una altra de les causes és l’estigma associat als problemes de salut mental i a la cerca d’ajuda per a temes relacionats amb la salut mental. Sovint les persones que pateixen problemes de salut mental “senten vergonya, culpa o por i oculten les seues dificultats”. “Dotar la població general de coneixements sobre salut mental facilitarà que si ells, familiars, alumnat o amics tenen un problema de salut mental, sàpien identificar-lo, demanar ajuda i no sentir vergonya per això”, apunten els investigadors.

Cerca primerenca d’ajuda

En el marc d’un projecte d’R+D+I RTI2018-098349-B-I00, finançat/per MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ i per FEDER ‘Una manera de fer Europa’, dirigit per la catedràtica Amparo Belloch i la professora titular Gemma Garcia-Soriano, de la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València, s’ha desenvolupat una aplicació per a telèfon mòbil amb format de joc seriós per donar informació sobre el TOC i tractar d’afavorir una cerca primerenca d’ajuda.

El desenvolupament del joc esTOCma –pel joc de paraules entre TOC i estigma– ha sigut liderat per la professora Gemma Garcia-Soriano i per un equip d’investigadors de la Universitat de València, entre els quals destaca l’estudiant de doctorat Antonio Chaves. Així mateix, en el desenvolupament i la implementació d’aquesta part del projecte participen també membres del Grup I’TOC, que són facultatius especialistes en psicologia clínica a l’Hospital Clínic Universitari de València, de l’Hospital de Sagunt i la Unitat de Salut Mental de la Gerència d’Atenció Integrada d’Albacete, així com persones que han sigut diagnosticades de TOC i que han volgut contar la seua experiència amb el trastorn i amb el tractament. En la fase d’implementació col·laboren també estudiants de grau i màster de la Universitat de València, així com diferents associacions d’afectats i familiars de persones amb TOC com les de Granada, Saragossa o València.

El joc és gratuït i està dirigit tant a població general, com ara persones que pateixen TOC o creuen que podrien patir-ne i als seus familiars. Tots ells podran beneficiar-se de tindre més coneixements i comprensió sobre el que és i no és el TOC, sobre la interferència que genera, sobre on buscar ajuda, sobre quins tractaments han demostrat eficàcia. L’únic requisit per a participar-hi és ser major de 18 anys.

L’aplicació té un format de joc compost per 10 missions la finalitat de les quals és alliberar 10 personatges que viuen atrapats pel monstre de l’estigma que difon creences estigmatizants associades al TOC i viu a la part alta d’un pujol. A mesura que el participant va superant missions, va adquirint més coneixements sobre el TOC que li permeten tindre creences i actituds més adaptatives cap a aquest, i véncer així EsTOCma. Cada missió està representada per un personatge que representa una part de la societat. El monstre els té presoners en 10 masmorres. La missió del protagonista és salvar cadascuna d’aquestes persones de les seues pròpies creences estigmatizants. Inclou a més uns qüestionaris orientats valorar la utilitat de l’app.

Visibilitzar els problemes de salut

En aquests moments s’investiga l’eficàcia de l’aplicació, i els promotors han convidat la comunitat universitària a utilitzar-la i difondre-la. D’aquesta manera s’afavoreix la visibilització dels problemes de salut, la lluita contra l’estigma associat a aquests, així com la detecció i la cerca primerenca d’ajuda.

Es tracta d’un joc senzill i amigable, la recomanació és fer una missió per dia durant 10 dies, i la duració és entre 2 i 8 minuts al dia. A més, com que està en fase d’investigació, abans i després del joc apareixen una sèrie de qüestionaris per a poder valorar la utilitat del joc.

Aquest estudi té l’aprovació del Comité Ètic d’Investigació en Humans de la Comissió d’Ètica en Investigació Experimental de la Universitat de València, i les dades són tractades de manera totalment confidencial.

El grup investigador ha creat un blog, i informa en diferents xarxes socials: Facebook (estocma); Twitter (@estocma1); Instagram (@estocma). A més, la cinemàtica del joc està disponible en MMedia de la Universitat de València.

En aquests moments, l’aplicació esTOCma ja està disponible per a Android i iOS buscant la paraula “estocma”.