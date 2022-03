La Comissió Europea arxiva la denúncia del PP contra Mónica Oltra sobre els abusos a menors tutelats

La Comissió Europea arxiva la denúncia del PP contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, per abusos en centres de menors tutelats per la Generalitat Valenciana. L'organisme europeu respon a la denúncia que el partit va presentar el passat octubre que no és de la seua competència analitzar qüestions individuals, sinó les que afecten el dret de la Unió Europea.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha revelat la resposta de l'organisme comunitari aquest dijous en la sessió de control de les Corts Valencianes, en resposta a una intervenció del PP. Les conclusions, assegura el president de la Generalitat, apunten a l'arxivament de la causa.

El dirigent autonòmic acusa el PP d'estar en un "intent permanent de danyar la imatge del govern i de la vicepresidenta", Mónica Oltra, titular de la conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives, competent en matèria de menors. "Confie en la justícia i en la vicepresidenta", ha subratllat.

La diputada popular, Elena Bastidas, va sol·licitar el novembre passat a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, que dirigeix l'exministra del PP Dolors Montserrat, obrir una investigació al departament d'Oltra per desprotecció dels menors tutelats. La portaveu del PP, María José Catalá, emparant-se en una resposta del Síndic de *Greuges a una queixa de Bastidas, va anunciar que demanaria una ampliació de la investigació de Brussel·les. La resposta del Síndic, amb dades de la Conselleria, recopila les denúncies d'abusos o de sospites d'abusos a menors detectades pels serveis públics.

La vicepresidenta del Consell denuncia ser víctima d'una cacera política de l'extrema dreta que la dreta parlamentària aprofita en les seues intervencions polítiques.