El comité de Drets Humans de l’ONU demana a Gandia que no desnone un ciutadà sense donar-li alternativa residencial

“Estic desesperat, perquè, si no passa res, dimecres em tiren de casa i em quedaré al carrer amb l’amic amb qui compartisc el pis. No sé què faré, estic malalt del cor, tinc una discapacitat del 36% i aquesta situació em genera molta ansietat”.

Aquest és el testimoniatge de Francisco Borrull, de 44 anys, que podria quedar-se al carrer dimecres mateix si finalment, com tot apunta, s’executa l’ordre de llançament del jutjat de Gandia, a pesar que una resolució del Comité de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’Organització de Nacions Unides (ONU) aconseguida per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) sol·licita que se suspenga fins que hi haja una alternativa residencial.

En concret, l’escrit sol·licita “a l’Estat part prendre mesures per evitar possibles danys irreparables mentre el seu cas està sent examinat pel Comité, consistents en la suspensió del desnonament de l’habitatge en què l’autor actualment habita, o alternativament atorgant-li un habitatge alternatiu adequat a les seues necessitats”.

Borrull viu en el número 57 del carrer del Perú en un edifici que, segons l’Ajuntament de la localitat, està quasi en ruïnes i no té les condicions mínimes per a viure-hi, per exemple, fa un any que té llum. L’edifici era d’una cooperativa, però ara ha passat a mans municipals. Hi ha entre 7 i 9 famílies que els van ocupar fa anys i el primer a qui ha arribat l’ordre de desnonament ha sigut a Francisco Borrull: “No demane que em regalen res, cobre la renda garantida i, encara que no són molts diners, em puc permetre un lloguer social, que és el que demane, un habitatge de lloguer que em puga pagar, perquè els de renda lliure són inviables per les meues condicions”.

Sobre aquest tema, des de la PAH de Gandia han advertit que, si tira avant el desnonament, dimecres a les 9.00 h estaran en l’immoble per fer costat a Francisco i intentar parar-lo fins que se li trobe una alternativa digna.

La regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de la localitat, Inmaculada Rodríguez, ha assegurat que se li ha oferit un hostal com a mesura transitòria fins que se li trobe un lloguer que s’adapte a les seues necessitats i que aquesta oferta que fins ara Borrull ha rebutjat segueix en peu i que, per tant, es compleix la petició de l’ONU. De fet ha explicat que l’afectat està citat dimecres a les 12.00 h per tractar de buscar-li una solució: “Som un Ajuntament progressista i ens impliquem en aquests casos, volem ajudar Francisco i la resta de les famílies en tot el procés fins a la seua plena reinserció social, però han de deixar que els ajudem”.

Des de la PAH de Gandia han advertit que exigiran per escrit el compromís que l'Ajuntament assumisca el pagament de l'hostal i un horitzó temporal concret per a trobar un pis de lloguer.

Actualment, l’Ajuntament de Gandia compta amb un parc de 50 habitatges públics que estan habitats i amb un registre de 600 demandants en situació de més vulnerabilitat, ja que són famílies sense recursos amb fills menors d’edat.