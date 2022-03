El Comité Contra la Tortura de l’ONU investiga el lliurament a Algèria de l’exmilitar i activista Mohamed Benhlima

“El Govern espanyol sembla que té molta pressa per deportar-lo”, sospitava Amnistia Internacional sobre la situació de l’exmilitar i activista algerià Mohamed Benhlima. I, efectivament, el procés de deportació des del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de València es va accelerar tant que l’equip d’advocats va rebre la resolució d’expulsió quan el jove ja volava cap a Algèria, sense deixar opció de reacció als seus lletrats.

El lliurament de Mohamed Benhlima a les autoritats algerianes es va precipitar divendres: a les 17.00 h el jove va rebre en el CIE la denegació del reexamen de la seua segona sol·licitud de protecció internacional a Espanya. A partir d’aquest moment, l’equip jurídic i membres de la campanya CIEs No, que s’han encarregat de l’acompanyament de l’activista, perden el contacte telefònic amb l’intern.

La Xarxa Jurídica d’Advocats/des, una cooperativa de Madrid, s’encarregava del procediment d’expulsió mentre que un lletrat de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) a València tramitava el segon procediment de sol·licitud d’asil. No obstant això, els advocats de Madrid reben la resolució d’expulsió de Mohamed Benhlima a les 18.40, quan l’exmilitar i activista ja estava de camí a Algèria, on va ser detingut per les autoritats policials tot just descendir de l’avió, en què l’escortaven dos agents espanyols.

L’equip de la Xarxa Jurídica d’Advocats/des va presentar una ccautelaríssima en el jutjat de guàrdia la nit del divendres contra l’expulsió de Benhlima, segons fonts coneixedores del procediment. La petició va ser denegada, encara que importava poc, perquè el jove ja havia sigut embarcat en l’avió per deportar-lo.

La cooperativa jurídica ha informat que el Comité Contra la Tortura de les Nacions Unides ha obert un procediment per investigar la rapidíssima deportació, que s’ha produït amb el rerefons de la volantada de l’executiu central en la política amb el Sàhara, amb la tensió consegüent amb Algèria.

El Defensor del Poble, segons han confirmat fonts de l’organisme a aquest diari, també ha sol·licitat documentació sobre la cronologia i l’execució tan ràpida del procediment d’expulsió.

El vídeo de la detenció a Algèria

La nit del divendres un canal de YouTube algerià va publicar un vídeo, amb quasi 70.000 reproduccions, que mostra la detenció de Mohamed Benhlima en la pista d’aterratge d’un aeroport per part d’efectius de la Brigada d’Investigació i Intervenció, el grup de xoc de la policia algeriana.

El jove, amb un canal de YouTube amb 152.000 subscriptors, va denunciar presumptes casos de corrupció en l’exèrcit del país i va participar en les protestes del moviment popular Hirak. Fugit a Espanya el 2019, arrossega una condemna de deu anys de presó al seu país natal. “Si em deporten a Algèria, estaré en una presó militar sota tortura”, temia durant la seua estada en el CIE de Sapadors, a València.

El cas de Mohamed Benhlima és idèntic al del seu compatriota Mohamed Abdellah. El també exiliat va ser deportat des del CIE de Barcelona i empresonat en una presó militar d’Algèria.