Compromís aconsegueix paralitzar una “aberració” urbanística del PP en una zona d’alt valor paisatgístic a Llíber

Compromís ha aconseguit la paralització del programa d’actuació integrada (PAI) a Llíber, un municipi de l’interior de la comarca de la Marina Alta, projectat en l’espai conegut com la Muntanya Llarga, amb un alt valor paisatgístic i natural que connecta amb la serra de Bèrnia. El projecte urbanístic, de construcció de 448 habitatges en una localitat de quasi un miler d’habitants, va ser impulsat fa més de dues dècades pel PP. La formació va presentar un recurs contenciós administratiu davant del decret de l’alcaldia, en mans del popular José Juan Reus, que va desestimar el recurs de reposició contra la concessió de la llicència per a la construcció d’un col·lector de clavegueram a la urbanització Residencial Llíber.

Així doncs, la titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 d’Alacant ha estimat la paralització cautelar “sense entrar a valorar el fons de l’assumpte”. La jutgessa emmarca el contenciós en “la legalitat o no de la llicència que empara l’execució de les obres”. “És evident que fins que no es resolga el procediment no procedeix l’execució d’aquesta, atesos els perjudicis de reparació difícil i impossible que es podrien generar”, assenyala la interlocutòria.

Si les obres s’executaren, “no seria possible el restabliment del terreny a l’estat anterior a l’execució de les obres, que, en cas d’estimació del recurs, haurien de ser demolides, resultant a més aquest fet del tot antieconòmic”, afig la magistrada.

El pla parcial es remunta al 2001, amb el popular José Mas al capdavant de l’alcaldia. Compromís va recórrer contra l’obra del col·lector que connectaria el clavegueram del pla parcial. La formació considera que l’obra ni tan sols forma part del pla parcial, per la qual cosa estaria fent-se sense haver passat cap mena de tràmit ambiental.

Compromís titla d’ “aberració” que es permeta el desplegament d’un pla parcial aprovat fa més de dues dècades, tot i que els paràmetres ambientals eren totalment diferents.

Perill per al perill el subministrament hídric

Andrea Kruithof, portaveu municipal de Compromís, sosté que “la declaració d’impacte ambiental aprovada l’any 2000 hui no es concediria”. “El pla no té capacitat de garantir ni tan sols el subministrament d’aigua potable a la població. És una barbaritat que en un municipi en què, amb 800 habitants ja hi ha restriccions quant al subministrament d’aigua potable, es permeta el desenvolupament d’un pla que multiplicaria per dos la població actual”, afig.

Kruithof argumenta que el projecte, situat en una zona amb un alt valor paisatgístic, és “propi d’una altra època per sort superada”. La formació confia que finalment s’exigisca una nova tramitació ambiental del pla parcial que, almenys, adapte els criteris ambientals actuals i no els del boom de la construcció. Compromís alerta que el pla posaria en perill el subministrament hídric de tota la vall de Pop i suposaria un “enorme” impacte ambiental i contra el patrimoni.