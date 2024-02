Compromís demana la retirada de la llotja infantil en la plaça de Bous de València amb vista a la Fira de Falles

La portaveu del grup Compromís en la Diputació de València, Dolors Gimeno, ha presentat una moció amb vista al ple que se celebra la setmana que ve “per la protecció de la infància contra el maltractament animal” per a demanar que s’anul·le la llotja infantil que s’habilitarà en la plaça de Bous de València amb vista a la Fira de Falles.

Tal com ha informat elDiario.es, “els xiquets i xiquetes de fins a 16 anys podran viure de manera gratuïta els festejos taurins, acompanyats d’un professional, torero o subaltern, un veterinari i un delegat governatiu, que aprofundiran al seu costat en els diferents aspectes de la lídia”. A més de presenciar “el festeig”, aquesta iniciativa permetrà als joves “visitar els torils, la infermeria, la capella, l’escorxador o el pati d’arrossegament”.

Segons el text de la moció, “el Comité de Drets de la Infància ha instat l’Estat espanyol a augmentar la protecció de xiquets o xiquetes davant d’espectacles que impliquen maltractament animal” i afig que en el seu informe de conclusions del 2018, “el Comité recomana que l’Estat [espanyol] prohibisca la participació de xiquets menors de 18 anys com a toreros i com a públic dels espectacles de tauromàquia”.

De la mateixa manera, diu la moció, la legislació valenciana vigent és “clara” en aquesta qüestió: “L’article 70 de la Llei 26/2018 de drets i garanties de la infància i l’adolescència estableix que les persones menors d’edat no poden participar ni assistir a competicions esportives o espectacles el reglament dels quals preveja la producció de danys físics o psíquics sobre persones o animals. Entitats com la Fundació Franz Weber van més enllà i assenyalen que la presència de xiquets i xiquetes en esdeveniments taurins on es presencien actes d’extrema violència, així com les activitats pròpies de les escoles taurines, posen en risc la seua integritat física i mental”.

Per a Compromís, la llotja infantil és “una pràctica contrària a la legislació valenciana i que s’oposa a tots els advertiments d’organismes independents i internacionals en matèria de protecció dels drets de la infància” i és, per tant, “una mostra més dels errors en les prioritats del govern de la Diputació, que ha augmentat en un 60% el pressupost de l’Àrea d’Assumptes Taurins, mentre baixen les partides vinculades a la lluita contra el canvi climàtic”.

Per aquest motiu, la moció proposa “eliminar la llotja infantil en tota la programació de l’Àrea d’Assumptes Taurins; establir mesures per a previndre la participació de xiquets i xiquetes en espectacles que impliquen maltractament animal, tal com estableix la Llei valenciana de drets i garanties de la infància i l’adolescència; i promoure campanyes de foment del bon tracte i respecte cap als animals entre la infància i l’adolescència”.

Com va reflectir aquest diari, la llotja infantil és un dels aspectes que promociona la Diputació de València, a través d’Espacios Nautalia 360, l’empresa gestora de la plaça de Bous des del 2021. No obstant això, la iniciativa, paradoxalment, es va implantar per iniciativa de la Federació de Bous al Carrer l’any 2018, amb la col·laboració de la corporació provincial, quan estava governada per l’esquerra.

Dolors Gimeno assegura que des de Compromís sempre va votar en contra de les iniciatives taurines en la Diputació quan la presidia el PSPV, però que, no obstant això, els socialistes, que tenien les responsabilitats en assumptes taurins, les treien avant amb el suport del PP.