Compromís demana sis anys de presó a l’exalcalde del PP de Crevillent per contractar serveis fantasma

Un perjudici total de 53.365 euros a l’Ajuntament de Crevillent sota el mandat de l’exalcalde popular César Augusto Asencio. L’acusació, que exerceix el grup municipal de Compromís, sol·licita quasi sis anys de presó per a l’ex-primer edil i dos exregidors del PP i 22 anys d’inhabilitació per a càrrec públic pels presumptes delictes de prevaricació administrativa en concurs amb el delicte continuat de frau i malversació de cabals públics.

La nova corporació, que va donar carpetada a dues dècades de mandat de César Augusto Asencio, va detectar que s’havien pagat factures per serveis que presumptament mai es van prestar a l’empresa del fill del coordinador del Patronat Municipal d’Esports entre el 2004 i el 2018. Compromís considera en el seu escrit d’acusació, a què ha tingut accés elDiario.es, que l’exalcalde popular i els regidors d’Esports Pedro García Navarro i Manuel Moya Fernández “en connivència” amb Francisco Serna González, coordinador d’Esports, amb “manifesta i flagrant infracció dels procediments administratius” van propiciar que el servei de conserges i personal de manteniment del consistori fora adjudicat a Cayetano Ramón Serna González a través de l’empresa Tot Sport Crevi SL.

El problema és que la Ciutat Esportiva Nord de la localitat del Baix Vinalopó estava tancada, a pesar que s’abonaven les factures. En el primer expedient, signat el 2005 mitjançant un procediment negociat, “no es va convidar cap empresa” al marge de l’adjudicatària del fill del coordinador d’Esports (tampoc comptaven els motius d’urgència ni es van elaborar plecs de condicions tècniques o administratives).

A més, afirma l’escrit d’acusació, els càrrecs públics processats “eren plenament sabedors” de la vinculació familiar entre el coordinador d’Esports i l’adjudicatari. L’exalcalde popular, malgrat ser “sabedor” de les irregularitats, “va permetre l’adjudicació”. Tot això amb la “voluntat d’afavorir els interessos empresarials” de Cayetano Serna. És més, les preteses irregularitats “van ser advertides mitjançant vot particular” a l’acord d’adjudicació emés per alguns membres del Patronat Municipal d’Esports.

El pare de l’empresari (tots dos s’asseuran també en el banc dels acusats) era, per si no fora prou, l’avalador del contracte de garantia per a assegurar el compliment de les obligacions en l’adjudicació del concurs) i, malgrat la vinculació familiar evident i els “interessos econòmics propis”, no s’hi va abstindre.

En un altre expedient, adjudicat també a Tot Sport Crevi SL, el plec de prescripcions tècniques va ser elaborat directament pel pare de l’empresari. Així doncs, en el plec, afirma l’acusació, “va afavorir els interessos del seu fill, pel fet d’ocultar en la programació les necessitats derivades de la posada en marxa de la nova piscina municipal, que estava en data pròxima a la conclusió de les obres”. La jugada “va provocar una alteració artificial del preu del contracte a la baixa”.

L’ampliació del contracte, per 51.912 euros, va suposar un increment del 20% del preu inicial, per la qual cosa s’hauria d’haver fer una nova licitació (“cosa que no es va fer per afavorir Cayetano Serna”). Un altre expedient de contractació, per procediment obert i els plecs del qual també van ser redactats pel coordinador d’Esports, va comptar amb una nota d’objecció de l’interventor de l’ajuntament, Fernando Urruticoechea, reconegut denunciant de casos corrupció. L’empresa adjudicatària havia de subrogar el personal contractat per la firma ixent per a la prestació del servei, sense que el consistori aprovara cap variació del personal.

“Es dona la circumstància”, indica l’escrit d’acusació de Compromís, que en la llista del personal que subrogava “figura Lucía Riquelme Perea, parella de Cayetano Serna i treballadora que no complia els requisits legals de subrogació”. A més, diverses empreses van sol·licitar informació, però no van obtindre els plecs. Així doncs, l’empresa del fill del coordinador d’Esports “es presentava al concurs amb una informació de què mancaven els competidors”, amb el “desavantatge evident” per a la competència.

Francisco Serna era, precisament, l’encarregat de fiscalitzar les factures presentades per l’empresa del seu fill (les va validar totes). “Cap de les factures visades pel pare de l’adjudicatari contenia ni la indicació de les activitats dutes a terme ni la indicació de les hores prestades en cada instal·lació”, afig l’acusació.

Els serveis prestats es van prolongar durant dos anys i sis mesos, tot i que una de les instal·lacions en què es prestava (la Ciutat Esportiva Nord) romania tancada “i sense accés al públic”. “Malgrat no prestar-se el servei (...) el preu del servei es va mantindre íntegrament, per la qual cosa durant dos anys i mig estaven cobrant-se serveis que no prestaven efectivament a conseqüència del tancament de les instal·lacions”, afig l’escrit d’acusació. Així doncs, s’haurien facturat fins a 2.910 hores “sense prestar cap servei”, per una suma de 53.365 euros, postil·la.

L’acusació exercida per Compromís recorda que hi havia una causa d’abstenció “per interés personal directe” i “parentiu de consanguinitat de primer grau” entre el coordinador d’Esports i el seu fill. L’escrit destaca el “dol per part dels membres de la Junta de Govern” de l’Ajuntament de Crevillent pel fet d’adjudicar els contractes i demana una responsabilitat civil de 53.365 euros.