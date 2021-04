Compromís i Unides Podem pressionen Ximo Puig perquè es posicione sobre l’ampliació del port de València en plena emergència climàtica

Els socis de Ximo Puig en el Govern del Botànic pressionen el cap del Consell perquè es posicione sobre l’ampliació del port de València en el context de l’emergència climàtica. Compromís i Unides Podem centraran les seues preguntes parlamentàries de la sessió de control del pròxim dijous en les conseqüències de l’ampliació nord del port i en el seu impacte sobre les platges valencianes, a més de sobre la salut de la població.

Els tres partits socis del PSPV en el Govern autonòmic s’han mostrat contraris al projecte d’ampliació que prepara l’Autoritat Portuària de València amb el mateix informe d’impacte ambiental del 2007, malgrat el canvi en la redacció del projecte i la declaració d’emergència climàtica del Govern Valencià i l’aprovació de la Llei de canvi climàtic del Govern central. Compromís i Esquerra Unida han comunicat que se sumaran a la causa judicial contra la polèmica ampliació que prepara la Comissió Ciutat-Port, mentre que Podem ha reclamat amb Compromís derrocar els dics recer per reduir l’impacte de la infraestructura a les platges del sud de València.

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, preguntarà dijous que ve a Puig si “considera compatible la macroexpansió del port sense una nova declaració d’impacte ambiental amb la situació d’emergència climàtica declarada pel Consell al setembre del 2019, la protecció del nostre entorn natural i la salut dels valencians i valencianes”. Per part seua, la síndica d’Unides Podem, Pilar Lima, plantejarà al president si “Considera responsable que en plena crisi climàtica es duga a terme el projecte d’ampliació del port de València?”.

La portaveu d’Unides Podem considera que “el teixit industrial valencià no necessita un port més gran” i recorda que, amb dades de la mateixa Autoritat Portuària de València, “només 1,2 milions de contenidors dels 5,4 que es mouen en el port són import/export, la resta estan buits o són moviments de vaixell a vaixell”. La síndica creu que l’ampliació de la terminal “només beneficia l’Autoritat Portuària i té l’únic objectiu de facilitar un ‘solar magatzem’ d’una extensió de 138 hectàrees i milions de metres cúbics de ciment per a comoditat i benefici de la multinacional MSC”.

Lima considera que el conflicte no és exclusivament si es fa una declaració d’impacte ambiental o no, sinó que està en joc el model de ciutat futura: “Un port més gran no encaixa en el model de ciutat que Unides Podem busca per als seus ciutadans: una ciutat sostenible i amable amb les persones”, subratlla la portaveu, que assenyala que l’ampliació “frena la regeneració de costes, fa mal a l’Albufera i destrueix part del territori i del patrimoni natural valencià”.

El grup Unides Podem ha presentat una sol·licitud de documentació per poder disposar de l’avantprojecte de la nova terminal de contenidors de l’ampliació nord del port de València remés per l’Autoritat Portuària de València (APV) a l’Administració de l’Estat al juliol del 2020, a partir de les correccions introduïdes en el projecte original per l’APV a principis d’enguany i de l’informe tècnic emés per Ports de l’Estat sobre la validesa de l’avantprojecte. “Utilitzarem tots els mecanismes legals i institucionals al nostre abast per a fiscalitzar tot el que passe al voltant d’aquesta ampliació fins a aconseguir frenar-la”, ha indicat la diputada Estefanía Blanes.

La coalició Compromís va avançar la setmana passada la intenció d’esgotar totes les vies parlamentàries, en les Corts Valencianes i en el Congrés dels Diputats, per frenar l’ampliació “monstruosa” i els diferents portaveus de la formació han subratllat que l’ampliació és nociva per a la ciutat, el medi ambient i l’ocupació. “No té cap explicació ni coherència que un projecte que està fet sobre la base de les normatives dels anys 90, ara no haja de tornar a presentar una declaració d’impacte ambiental (DIA) per veure si s’adapta a les noves normatives”, expressava el portaveu, Fran Ferri, que creu que el projecte no té “cap justificació econòmica”, ja que el port preveu arribar a la seua capacitat màxima el 2030.