Compromís reclama que es millore el finançament i les infraestructures per donar suport als pressupostos de l’Estat

La música dels pressupostos generals de l’Estat sona bé, però falta examinar la partitura. La coalició Compromís, part de l’acord que sustenta el Govern de coalició, aplaudeix les primeres línies dels comptes públics presentats dimarts, però reclama que es complisca amb un finançament adequat a la població de la Comunitat Valenciana i les inversions d’acord amb el pes poblacional.

En roda de premsa, el portaveu de la formació en el Congrés, Joan Baldoví ha destacat que, a l’espera de saber els detalls de l’acord, el que es coneix de moment “són coses que a Compromís li agraden”, com la pujada dels salaris dels funcionaris o l’increment en partides socials com el finançament de la llei de dependència, que ha considerat “fonamentals en temps de crisis”, encara que contínua reclamant que l’Estat aporte el 50%, com marca la llei. “En dependència en concret, l’Estat paga al voltant del 20 per cent i la comunitat autònoma 80, tot i que hauria de ser 50-50”, ha matisat Baldoví.

Sobre les infraestructures, pel que fa a l’anunci de continuar amb la gratuïtat dels trens, Baldoví ha valorat que les inversions en trens de Rodalia i Mitjana Distància, “el transport que utilitza la gent que va a treballar o a l’hospital” i “realment vertebra un país”.

L’agenda valenciana

El portaveu en el Congrés trasllada en les seues reivindicacions l’agenda valenciana pactada en les Corts Valencianes en el debat de política general: més aportació de l’Estat a les arques públiques autonòmiques. En aquest context, Baldoví ha recordat que dimecres, en la sessió de control al Govern, preguntarà al president, Pedro Sánchez, sobre l’establiment d’un fons d’anivellament autonòmic perquè les comunitats autònomes infrafinançades arriben a la mitjana estatal. El portaveu de Compromís, que creu que la mesura és una “solució transitòria” fins al nou sistema de finançament autonòmic, reclama una aportació d’uns 2.400 milions. “No en toca cap, simplement ajuda els que estan per davall”, defensa el parlamentari, que afig que el fons evita que aquestes comunitats puguen pagar els seus serveis públics “sense recórrer al mecanisme d’endeutament” del Fons de Liquiditat Autonòmica.