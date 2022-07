Compromís s’oposa als peatges urbans que afectarien els valencians davant la taxa turística que abonarien els visitants

“Ha costat anys revertir els peatges del govern d’Espanya en carreteres ja pagades i no secundarem ara que n’hi haja de nous. La transició ecològica exigeix impulsar primer de tot el transport públic, no gravar treballadores que no tenen alternatives”.

La portaveu del grup parlamentari de Compromís en les Corts, Papi Robles, es va pronunciar així en les seues xarxes socials sobre la proposta recollida en la versió preliminar del Pla de Mobilitat Metropolitana (PMoMe) de València, que ha eixit a exposició pública.

Tal com va informar elDiario.es, entre les mesures que recull el document es posa damunt la taula la possibilitat d’“introduir el concepte de ‘Congestion Charging’ en l’àrea metropolitana de València, de la mateixa manera que altres ciutats europees estan l’apliquen en l’actualitat”, és a dir, un peatge urbà.

Els objectius que persegueix aquesta mesura són dos, segons el PMoMe: “Reduir l’afecció del trànsit rodat en els mitjans urbans metropolitans pels seus efectes mediambientals i aconseguir noves fonts de finançament per al desenvolupament dels projectes de transport públic necessaris, agilitant els terminis d’inversió, construcció i posada en servei”.

Pel que fa a la implementació, “el sistema haurà d’estudiar-se detalladament, tant quant a les afeccions com als beneficis que generarien a la ciutadania i a les administracions metropolitanes”. Igualment, haurà d’estudiar-se “l’inici de la implantació una vegada les necessàries infraestructures mínimes de transport públic són desenvolupades per dotar d’alternativa de mobilitat la ciutadania que actualment es desplaça en transport privat”.

En la coalició valencianista, no obstant això, no va agradar la idea i de fet, alguns com Iván Castañón, secretari autonòmic de la Vicepresidència primera del Consell que ara deté Aitana Mas, ho van comparar amb els dubtes recents del PSPV per a posar en marxa la taxa turística, que en qualsevol cas és d’aplicació voluntària per als municipis i l’abonen els visitants: “A veure si ho he entés bé... el PSPV proposa cobrar una taxa als d’ací per entrar amb el cotxe a València, mentre es nega que els de fora paguen un impost turístic per vindre a la Comunitat Valenciana? Lògic, no sembla que siga”, va afirmar en les seues xarxes al·ludint al fet que la proposta ve de la Conselleria de Política Territorial que dirigeix la socialista Rebeca Torró.

Una altra veu contrària a la mesura va ser la de l’alcalde de València, Joan Ribó, que va assegurar que aquest model no és del seu grat, ja que penalitza en la mateixa mesura i sense discriminar persones amb rendes altes i amb rendes baixes: “No m’agrada, no és una solució en el terreny social justa, llavors buscarem més solucions”, va dir.