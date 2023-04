Compromís torna al planter dels cantants per incorporar-los en les llistes electorals

Els cantants, amb un públic seguidor, i amb trajectòria i èxit més o menys llarg, poden ser una font de publicitat i prestigi per als partits polítics. Almenys així ho creu Compromís en funció dels fitxatges que ha fet per a les seues llistes electorals.

Aquesta setmana s’ha conegut que Compromís incorporarà per a la candidatura a les Corts el fundador del grup Al Tall i cantant folk Miquel Gil, ocuparà el lloc número 12 per la província de València –reservat per a un independent–,cosa que posa difícil que obtinga l’acta parlamentària (el 2019 la formació es va quedar en 9 escons).

Ja en les llistes municipals també aquesta setmana s’ha sabut que Choriza May (nom artístic del drag queen Adrián Martín) estarà en la llista del seu municipi natal, Guadassuar. Fa unes setmanes també es va anunciar que Toni Sànchez Panxo, el cantant del grup valencià que està possiblement en la cresta de l’onada, Zoo, seria el primer suplent en la llista de la coalició de Compromís, EUPV i Podem a Gandia, un lloc honorífic en una candidatura d’ampli espectre.

Però aquestes no són les primeres apostes que ha fet la coalició pels cantants. Així doncs, durant els últims huit anys Compromís ha tingut com a diputat Josep Nadal, que va ser cantant de la Gossa Sorda, un escó que va estar precedit per diversos períodes com a regidor en el seu municipi d’origen, Pego, des de l’any 2002. Però Nadal no repetirà una tercera legislatura en la cambra valenciana.

Tampoc repetirà Pau Alabajos a Torrent, el cantautor que ha sigut el cap de cartell de Compromís en les dues últimes eleccions municipals ha fet un pas al costat. El 2015 la candidatura d’Alabajos va suposar un revulsiu per a la formació, que va passar de tindre menys de 3.000 vots a superar-ne 6.000; però un període amb relacions convulses amb el PSPV local de Jesús Ros i unes eleccions del 2019 en què es va tornar al punt de partida en sufragis han abocat a la retirada de la política activa del cantautor.