Compromís vol un pacte sense Vox per a renovar els organismes estatutaris

Compromís vol un pacte amb el PP i el PSPV per a la renovació d’organismes estatutaris a la Comunitat Valenciana. La formació valencianista advoca per seguir l’estratègia del cordó sanitari i abordar les votacions sense la ultradreta, argumentant que no es creu les institucions autonòmiques.

El parlament valencià té pendent d’abordar la renovació dels organismes estatutaris, que en alguns casos estan més d’un any en funcions. Són el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura, el Consell de Transparència i la Sindicatura de Comptes, organismes consultius i auditors de la faena de l’Administració pública valenciana. La renovació dels organismes requereix un pacte entre tres grups parlamentaris, almenys, i els dos blocs ideològics, atés que cap supera ni els dos terços ni els tres cinquens de la cambra necessaris per a aprovar els nous components.

En l’última setmana el grup parlamentari popular ha anat traslladant a la resta de les formacions el seu interés a reprendre les negociacions, que van quedar paralitzades després de la plantada d’aquest mateix grup en les últimes reunions. Socialistes i valencianistes els van acusar de bloquejar les institucions, a semblança del Consell General del Poder Judicial, que està quatre anys en interinitat. Ara, amb la majoria de la dreta en la cambra, el PP vol reprendre la qüestió i l’oposició denuncia que ara sí que tenen pressa.

En aquest context, el portaveu de Compromís de les Corts Valencianes, Joan Baldoví, considera que “caldrà parlar amb els que es creuen les institucions”, excloent la formació d’ultradreta Vox, socis del PP, del futurible acord. Baldoví assegura que “Compromís no votarà per un candidat de Vox” en els òrgans consultius, i es remet a més als antecedents de la formació ultra en els alts càrrecs. El parlamentari valencianista considera que Vox “serà el que no estarà” en l’acord “si és coherent amb tot allò que diu”, en referència a la seua posició contrària a l’estat autonòmic.

Els valencianistes han plantejat al PSPV una negociació conjunta dels ens estatutaris, si bé encara està en fase embrionària. A més, retrauen al PP que “no tenia gens de pressa quan era preceptiva la renovació” i ha assenyalat que “sempre li xoca la seua hipocresia i la seua descaradura” a l’hora de “parlar de les renovacions, ja que ”les ha impedides fa a penes uns mesos i continuen impedint-les a l’Estat espanyol“.