La comptabilitat incompleta de la Nucia: la Sindicatura de Comptes esmena la plana a l’alcalde popular Bernabé Cano

“El contingut de la memòria dels comptes anuals resulta incomplet”. La Sindicatura de Comptes ha emés un informe demolidor sobre la gestió de l’Ajuntament de la Nucia, governat pel popular Bernabé Cano des de fa més de dues dècades i a prop del banc dels acusats per la seua vacunació irregular, en què inclou una opinió desfavorable sobre la contractació municipal. Així doncs, la memòria facilitada per l’ajuntament i les dades de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals “no contenen la mateixa informació”.

A més, durant el treball de camp de la Sindicatura de Comptes, corresponent als exercicis 2019 i 2020, l’organisme no va obtindre resposta d’un dels assessors legals externs de l’ajuntament, “cosa que ha suposat una limitació” de la tasca fiscalitzadora. De fet, els auditors lamenten que “en cap moment” han tractat amb la interventora municipal (només amb un assessor extern).

La memòria ni tan sols al·ludeix a la confiscació d’un aval de 6,8 milions d’euros relacionat amb un recurs contenciós administratiu interposat per una entitat financera davant de l’acord municipal de resolució de la condició d’agent urbanitzador del projecte d’actuació integral (PAI) La Serreta.

En el cas del contenciós que manté l’Ajuntament de la Nucia amb una empresa privada a compte de l’execució del PAI del sector Algar, els comptes no doten d’una provisió de 9,4 milions d’euros, a més dels interessos, a conseqüència d’una sentència que va ser apel·lada pel consistori i que, actualment, està pendent d’assenyalament (l’empresa calcula que els interessos ascendeixen a 4,3 milions d’euros, encara que “no s’han calculat” per la corporació, per la qual cosa l’informe desconeix la seua repercussió econòmica).

En l’apartat sobre l’òrgan interventor, la Sindicatura lamenta que el consistori, que no ha formulat al·legacions, no haja dut a terme “el control financer ni el control d’eficàcia” a què està obligat per llei. “Tampoc ha elaborat el pla anual de control financer”, afig. En matèria de tresoreria, la Sindicatura de Comptes recorda que el lloc no està ocupat per un funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

L’informe emet una opinió desfavorable sobre la contractació. L’organisme ha detectat cinc contractes pel procediment obert simplificat, per un valor total de 372.487 euros la licitació dels quals no es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i això “és causa de nul·litat de ple dret”. En contractes formalitzats en exercicis anteriors, el consistori governat per Bernabé Cano no ha facilitat per a la verificació les factures i els pagaments corresponents a l’exercici 2020, “cosa que ha suposat una limitació a l’abast de la faena dut a terme”.

Tampoc es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la documentació sobre les obres d’ampliació de la Ciutat Esportiva La Nucia, per 1,9 milions, ni d’un altre contracte per a la licitació de les obres de les mateixes instal·lacions per 134.861 euros. A més, hi ha obligacions reconegudes el 2020 per 151.550 euros per certificacions amb una empresa pública pel tractament de residus sòlids urbans sense que s’haja tramitat cap expedient de contractació i sense que l’òrgan interventor haja emés objeccions.

Factures emeses abans de la seua aprovació

En els expedients analitzats per la Sindicatura de Comptes l’ordre d’inici es va fer per resolució de l’alcaldia, “tot i que la competència estava delegada en la junta de govern local”, assenyala l’informe. A més, no consta que s’haja adoptat cap mesura “per a detectar i solucionar la possible existència de conflicte d’interessos de qualsevol de les parts intervinents en l’adjudicació” ni s’ha publicat en el perfil del contractant la informació sobre els contractes menors. En sis d’aquests contractes menors, la Sindicatura de Comptes ha detectat que s’ha prestat el servei amb anterioritat a l’acord d’aprovació de la despesa per l’òrgan de contractació.

En un dels expedients analitzats, per import de 14.100 euros, la factura es va emetre tres mesos abans de la seua aprovació pel decret de l’alcaldia i de l’informe de l’arquitecte que justifica la necessitat del contracte. En un altre expedient, la factura s’emet huit mesos abans.

Entre les recomanacions que formula l’organisme autonòmic de fiscalització dels comptes figura elaborar “de manera adequada” els pressupostos de cada exercici. També recorda que els pressupostos dels exercicis 2019 i 2020 no es van remetre al ple de la corporació abans del 15 d’octubre per a l’aprovació inicial, esmena o devolució, incomplint així la Llei reguladora de les hisendes locals. “Cal que tota la informació que es remeta a la Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Comptes o al Ministeri d’Hisenda siga prèviament conciliada amb els registres comptables de l’ajuntament”, postil·la l’informe.