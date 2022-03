Un compte descontrolat obert pel Govern valencià en l’època del PP va moure 47 milions de la xarxa de transports

Un compte corrent en La Caixa ha mogut en quasi una dècada 47 milions d’euros d’ingressos de la Xarxa de Transports i Mobilitat Metropolitana. “Es tracta d’una mena de compte restringit d’ingressos amb habilitats pagadors que no té encaix en cap modalitat de comptes previstos per la normativa vigent per a l’Administració de la Generalitat”, indica un informe de la Intervenció a què ha tingut accés elDiario.es.

El compte, obert el 2013 durant l’etapa d’Isabel Bonig al capdavant de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, ja s’ha cancel·lat. La Intervenció ha detectat que l’obertura del compte no es va sotmetre a cap fiscalització i que les persones habilitades per als pagaments eren personal del departament de Bonig sense que detingueren aquestes competències.

“No s’ha pogut acreditar ni verificar de cap manera en el sistema comptable de la Generalitat que els moviments de cobrament i pagaments (...) hagen sigut objecte de registre comptable ni per això del control legal preceptiu”, sosté l’informe.

Així doncs, arran d’un informe de la Intervenció Delegada en el Tresor del 22 de febrer de 2021, es va acordar iniciar una auditoria dels moviments registrats en el compte. L’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), que va recollir el testimoni de l’extinta Agència Valenciana de Mobilitat, s’encarregava dels pagaments als operadors pels títols de transport (a través del “compte restringit” de La Caixa). No obstant això, “els moviments d’ingressos i despeses no figuraven en documents comptables específics emesos per la conselleria competent en matèria de transport, atés que es gestionava per EIGE a través del compte extrapressupostari esmentat sense reflex de la comptabilitat” del departament autonòmic.

La Intervenció de la Generalitat va iniciar la seua auditoria amb l’objectiu d’obtindre una justificació documental dels imports d’ingressos rebuts i càrrecs, l’avaluació dels possibles riscos de l’operativa, a més de determinar si els fets poden ser presumptament qualificats com a consecutius d’un supòsit d’infracció de la llei autonòmica d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

“Limitacions” per falta de documentació

No obstant això, l’organisme s’ha topat amb “limitacions” per falta de documentació. L’auditoria no ha pogut obtindre “evidència documental suficient” sobre la totalitat dels càrrecs efectuats en el compte (només ha pogut analitzar les còpies de les factures emeses pels operadors de transport que s’adjuntaven a les ordres de transferència enviades a l’entitat bancària i les liquidacions emeses per l’EIGE).

Sobre l’entrada de fons en el compte, tampoc ha tingut documentació justificativa suficient de l’origen i la procedència dels ingressos efectuats, més enllà de les deduccions de la descripció dels motius que recull el fitxer de moviments bancaris i els fulls d’Excel facilitats per l’actual Autoritat de Transport Metropolità de València, dependent de la conselleria que dirigeix Arcadi España.

Sobre els controls en els moviments del compte, l’informe de la Intervenció recorda que s’ha incomplit l’obligació d’anotar en el Registre Unificat de Factures (RUF) de la Generalitat els serveis de transport emesos pels operadors abonats amb càrrecs als fons del compte. Tampoc les factures per comissions emeses per la Xarxa de Vendes.

La Intervenció adverteix que el decret que regula el RUF estableix que els titulars dels diferents departaments i els funcionaris al servei de la Generalitat que “amb dol, culpa o negligència greus, incomplisquen l’obligació d’anotació i inscripció de les factures presentades pels proveïdors en el Registre de Factures esmentat, podent ocasionar amb això un perjudici econòmic a la hisenda de la Generalitat, se subjectaran a les responsabilitats civils, penals o disciplinàries que procedisquen d’acord amb les lleis”. Els signants de les ordres de transferència ni tan sols tenien atribuïdes ni delegades les competències.

La Intervenció veu una possible responsabilitat patrimonial

De fet, recorda que “s’ha procedit a la compensació recíproca d’obligacions sense seguir cap procediment administratiu”. I afig que l’ús dels fons d’aquest compte per a atendre específicament els pagaments per serveis de transport facturats a la conselleria suposa una “infracció dels principis d’unitat de caixa i de no afectació dels ingressos públics”. Tot això a pesar que l’obertura del compte es va autoritzar exclusivament per a la gestió dels ingressos procedents de l’extinta Xarxa de Transports i Mobilitat Metropolitana.

El 98% dels imports de càrrecs (47,5 milions d’euros) s’ha fet als diferents operadors de transport, segons l’anàlisi detallada dels comptes elaborat per la Intervenció. A més, l’anàlisi de la Intervenció ha detectat càrrecs per pagaments a operadors (concretament a l’UTE Metrorbital i a FGV) per un total de 313.528 euros que no s’han pogut conciliar amb les factures emeses. Del total de factures emeses per FGV no consten pagaments en el compte per 24 milions d’euros, segons l’informe.

La Intervenció no ha pogut obtindre evidència documental “adequada i suficient” que justifiquen 2.840 moviments de càrrecs fets en el compte per un import total de 532.569 euros. Tampoc d’1,3 milions de 3.483 abonaments per venda de títols de transport.

L’informe, signat pel cap de la Unitat de Control Financer i Auditories, José Vicente Martínez Salvador, i pel viceinterventor general, Ignacio Pérez López, conclou que el descontrol d’aquest compte implica la “possible concurrència de fets potencialment generadors de responsabilitat patrimonial”.