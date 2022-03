El compte que va obrir el Govern valencià del PP per a transports va moure 2,6 milions sense justificar

El compte bancari descontrolat, obert en La Caixa el 2013 durant l’etapa de la popular Isabel Bonig al capdavant de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, conté nombrosos abonaments i càrrecs (i fins i tot embargaments) dels quals la Intervenció de la Generalitat Valenciana no ha trobat rastre documental que els justifique. En total, 2,6 milions d’euros en càrrecs, abonaments i embargaments sense justificar.

L’informe a què ha tingut accés aquest diari, elaborat en el marc del Pla Anual de Controls Financers Específics, ressenya un compte bancari per a gestionar els fons de la xarxa valenciana de transports que no es va sotmetre a cap fiscalització: es tracta de “una mena de compte restringit d’ingressos amb habilitats pagadors que no té encaix en cap modalitat de comptes previstos per la normativa vigent per a l’Administració de la Generalitat”, diu el dictamen.

Així doncs, la Intervenció ha repassat, un per un, l’origen dels ingressos rebuts i els càrrecs fets des del primer moviment registrat el 4 de gener de 2013 fins a l’últim del 28 de gener del 2021 per tractar d’obtindre “justificació documental” i analitzar i avaluar els riscos de l’operatòria. No obstant això, només ha pogut comptar amb el fitxer de moviments bancaris i els fulls d’Excel de l’actual Autoritat de Transport Metropolità de València sense la “documentació justificativa suficient” de l’origen i la procedència dels ingressos efectuats en el compte.

Les eixides de fons entre el 2013 i el 2021 han suposat un import total de 47,5 milions d’euros, el 98% dels quals corresponen a operadors de transport. No obstant això, d’aquests càrrecs la Intervenció no ha pogut conciliar 313.528 euros amb les factures emeses per dos operadors. A més, tampoc ha obtingut evidència documental “adequada i suficient” que justifique 2.840 moviments de càrrecs en el compte per un valor de 532.569 euros. Tampoc de cinc càrrecs en concepte d’embargaments judicials per 478.346 euros (no consten en la comptabilitat de la Generalitat).

Sobre les entrades de fons en el compte (un total de 49 milions) figuren 3.483 abonaments, per un valor d’1,3 milions, dels quals no es disposa d’informació i documentació adequada i suficient sobre l’origen i la justificació.

Sobre els controls en els moviments del compte, la Intervenció recorda que s’ha incomplit l’obligació d’anotar en el Registre Unificat de Factures (RUF) de la Generalitat els serveis de transport emesos pels operadors abonats amb càrrecs als fons del compte (tampoc les factures per comissions emeses per la Xarxa de Vendes).

La Intervenció també adverteix de les “possibles repercussions fiscals per presumptes incompliments en matèria de liquidació i ingrés de quotes d’IVA transferit” de les entitats que integren la xarxa de vendes de bitllets de transport.

L’informe de la Intervenció també adverteix de la “possible concurrència de fets potencialment generadors de responsabilitat patrimonial”.