La Comunitat Valenciana aferma el futur de la seua indústria amb l’electrificació de Ford i la gigafactoria de Volkswagen

“La suma de les bateries de Volkswagen i els cotxes elèctrics de Ford converteixen la Comunitat Valenciana en una referència de la nova indústria de l’automoció, una aliança que ens consolida com a pol de sostenibilitat europeu”. El president del Govern valencià, Ximo Puig, es va pronunciar així dimecres després d’anunciar Ford la seua aposta per la factoria d’Almussafes (la Ribera Baixa) per a fabricar els models elèctrics de la multinacional americana a Europa.

L’anunci té una enorme transcendència per a la indústria valenciana, ja que juntament amb el desembarcament de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt, la Comunitat Valenciana ha aconseguit en poc més de tres mesos afermar la seua indústria davant els reptes del futur, que passen necessàriament per les energies netes i per la mobilitat sostenible.

Tots dos anuncis són tremendament importants per dos motius. En primer lloc, per la creació d’ocupació directa i qualificada o en el cas de Ford, a falta de concretar com es reestructurarà la plantilla, pel manteniment i l’especialització de la major part del seu personal.

La planta d’Almussafes compta actualment amb 6.000 empleats i genera 25.000 llocs de treball indirectes més en empreses proveïdores, que també hauran d’adaptar-se als nous components.

La multinacional alemanya Volkswagen donarà faena a 3.000 persones de manera directa fins al 2030 –es calcula que es generaran entre 10.000 i 12.000 ocupacions més de manera indirecta– i tindrà una capacitat de 40 gigavats/hora anuals. A més, requereix una planta fotovoltaica, que construirà Iberdrola en una superfície annexa de 240 hectàrees i que suposarà una inversió de 500 milions d’euros. D’aquesta manera, entre el 20% i el 30% de l’energia consumida per la gigafactoria de Sagunt serà d’origen solar i provindrà de la infraestructura que desenvoluparà Iberdrola: “Cal generar un ecosistema i ser sostenibles al llarg de la cadena de producció”.

En segon lloc, perquè les inversions importants que s’escometran per part de totes dues companyies contribuiran a fomentar la mà d’obra qualificada i, per tant, dinamitzaran l’activitat de les universitats i els parcs tecnològics valencians.

A més, serviran d’impuls per a grans infraestructures tan importants com el Corredor Mediterrani i Cantàbric, amb connexions ja previstes tant a Parc Sagunt com a la planta d’Almussafes.

La planta d’Almussafes tenia adjudicats cinc models de vehicles, que van passar a quatre (Kuga, Transit, Smax i Galaxy) després de deixar de fabricar el Mondeo, i d’ací al 2025 deixarà de produir tots els altres, llevat del Ford Kuga. D’aquesta manera, d’ací a tres anys la planta s’assegura la producció dels nous vehicles elèctrics.

Fortaleses d’Almussafes davant de Saarlouis

Uns quants són els factors pels quals la direcció de Ford, reunida a Detroit, ha decidit assignar la fabricació dels seus models elèctrics a Almussafes en detriment de la factoria alemanya de Saarlouis.

En primer lloc, l’estabilitat en la fàbrica i tindre un clima de pau social es valora molt a l’hora d’afrontar una inversió de molt de calat i per a un termini considerable. A més, considera fonamental l’acord laboral aconseguit vinculat al fet que Almussafes siga la planta escollida, ja que garanteix el clima social per als pròxims cinc anys, en què s’ha de produir una transformació important tant per a la planta com per al negoci de Ford Europa. Aquest acord preveu aspectes de jornada laboral i salarial.

A més, destaca que la planta valenciana és més versàtil, s’hi han estat produint cinc vehicles alhora amb diferents variants mentre que en altres factories d’Europa com a màxim en fabricaven dues. La factoria d’Almussafes és també molt més productiva, ja que es fabriquen molts més vehicles que en altres plantes, i sobretot és molt més rendible, la mà d’obra valenciana és un 30% més econòmica que l’alemanya, segons afirmen fonts sindicals.

Protestes en la planta alemanya descartada

Després de saber-se la notícia, els sindicats de la planta valenciana es van solidaritzar amb els companys de l’alemanya a Saarlouis i van exigir alternatives per als seus 4.600 empleats, que van reaccionar amb protestes davant la decisió de la multinacional, que no va revelar els seus plans de futur.

Des d’Intersindical van mostrar tota la seua solidaritat “amb els companys i companyes de Ford Saarlouis”, i van exigir que es busque “una solució per a la viabilitat d’aquella factoria i que no perillen les seues ocupacions”.

Des d’UGT, sindicat majoritari, van afirmar que no poden oblidar-se de la situació de l’altra factoria europea, que queda en una situació “més que delicada” per a la qual caldrà buscar “alternatives”.

La companyia va advertir fa setmanes que descartava el tancament de qualsevol de les plantes, però va advertir que hi haurà retallades de plantilla. “Estem sent testimonis de la transformació més gran que ha vist la nostra indústria en més de 100 anys (...). Per complir i optimitzar el nostre pla, hem de continuar optimitzant les nostres operacions a Europa. Independentment de la planta que se seleccione en última instància, és important recordar que encara no es tracta d’una decisió d’inversió de producte. Després de la selecció de la planta, tindrem molta faena per fer per a assegurar el producte a Europa”, va dir en un comunicat als empleats.