La Comunitat Valenciana compleix la tercera setmana en risc baix de contagi i sorteja (de moment) la quarta onada

Si hi ha una cosa que ha deixat clara l’últim any és que el SARS-CoV-2 sempre torna, almenys mentre no estiga vacunada la gran majoria de la població. Així doncs, veiem que augmenten els contagis en allò que s’ha anomenat quarta onada a tot Europa, amb casos com el de França, on Macron ha decretat aquesta mateixa setmana el confinament del país davant l’avanç descontrolat del virus, amb una incidència acumulada (IA) de més de 700 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies. A Espanya la tendència també és a l’alça i dimecres passat s’entrava en risc alt en superar una taxa de contagi de 150 i territoris que estan ja en situació de risc extrem (IA de més de 250), com Melilla, Ceuta, Navarra, Madrid o el País Basc.

Amb aquest panorama, la Comunitat Valenciana compleix la tercera setmana en risc baix (la taxa de contagi és de tot just 30 casos) i sembla sortejar, de moment, aquesta temuda quarta onada de la pandèmia. Les dades de març han sigut esperançadores. A pesar que han mort 459 persones a causa del coronavirus (una mitjana de quinze diaris), aquesta xifra suposa un 76% menys que al febrer, i els contagis (6.904, amb una mitjana de 223 al dia) es van reduir en un 90% respecte al mes anterior, que va ser el que va registrar les pitjors dades de tota la pandèmia.

Malgrat aquestes condicions, el Govern valencià manté, almenys fins al 12 d’abril, pràcticament les restriccions més rígides de tot Espanya. Per què?, per evitar el que va passar al gener, en què es va tardar a implementar les mesures més dures fins després de Nadal i això va provocar que el virus acabara desbocant-se.

El 27 de gener, la incidència en el territori valencià va arribar a 1.459 casos per cada 100.000 habitants –la més alta del territori nacional, que tenia una mitjana de 899–, i a principis de febrer, la saturació hospitalària era elevadíssima, amb més de 5.200 pacients de coronavirus ingressats (el 42% del total) i prop de 800 en cures intensives (63% dels llits UCI). Aquells dies es van registrar mitjanes de 100 morts diàries i els positius estaven al voltant de 10.000 cada jornada. Els sanitaris van denunciar l’errada que havia suposat ‘salvar Nadal’.

No obstant això, arran de les dures mesures adoptades pel Consell –que incloïen el tancament total de l’hostaleria, la clausura dels gimnasos, el tancament dels comerços no essencials a les 18 hores, tancaments perimetrals de les grans ciutats, prohibició de reunions de particulars no convivents en domicilis i de no més de dues persones no convivents en exteriors...–, el virus ha anat controlant-se en tot el territori valencià i el 15 de març passat es va aconseguir, per primera vegada en huit mesos, situar-se en risc baix de contagi, una situació que es manté encara quasi tres setmanes després.

A conseqüència d’això, també s’han reduït el nombre de morts diàries (per davall de la desena en les últimes jornades) i els positius (dimarts passat es van registrar 29 contagis nous, la xifra més baixa detectada des del 15 de juliol de 2020). En les últimes setmanes, les restriccions s’han alleujat lleugerament, però continuen sent dures: primerament es va permetre obrir les terrasses de l’hostaleria i posteriorment l’interior, però només al 30% de capacitat, amb quatre comensals com a màxim per taula i fins a les 18 hores, es va ampliar l’horari comercial i també es va permetre l’obertura amb els espais esportius al 30% d’aforament, tot això amb l’obligatorietat de l’ús de màscares. Tanmateix, es manté el toc de queda de 22 a 6 hores i continua vigent la prohibició de reunions entre no convivents en domicilis (en exterior, es permet un màxim de quatre persones), a més de mantindre el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, que es va implantar el 30 d’octubre passat.

Les grans ciutats, de liderar els contagis a risc baix

La radiografia de la COVID en el territori valencià ens ofereix una foto fixa molt eloqüent. Així doncs, veiem que el repunt del coronavirus afecta principalment les grans ciutats espanyoles, amb més de la meitat que ja estan en risc alt o molt alt de contagi, circumstància que contrasta amb les principals urbs valencianes. Dels quinze municipis principals de la Comunitat Valenciana, que durant setmanes van estar en la part alta del rànquing de contagis –algun dels quals, com Alcoi, va arribar a liderar aquesta taula amb una IA de més de 2.400–, estan tots, llevat de Torrent (risc mitjà amb 58 casos) en risc baix: València (39); Alacant (21), Castelló (28), Elx (26), Benidorm (18), Elda (42), Torrevella (11), Paterna (27), Sagunt (39), Vila-real (14), Gandia (20), Oriola (28), Sant Vicent del Raspeig (20) o Alcoi (10).

L’afecció del virus és elevada en tan sols unes poques localitats valencianes menudes. El cas més preocupant és el de Barxeta, un municipi de 1.586 habitants que presenta una incidència de 504 casos pel fet de registrar huit contagis en les últimes dues setmanes, únicament estan per damunt d’una IA de 150 Rafelguaraf (2.355 habitants i una taxa de 212); Vallada (3.096 habitants i una IA de 161); Sot de Xera (362 habitants i 276 d’incidència); el Villar (3.536 habitants i una taxa de 226); Gàtova (405 habitants i 247 d’IA); i Sant Jordi (990 habitants i una afecció de 202 casos).

Vacunació

En la lluita contra la pandèmia, la vacunació és clau, i no acaben d’arribar totes les dosis que serien desitjables per poder immunitzar a la població a més ritme que l’actual. El president Ximo Puig, que dijous es felicitava perquè la Comunitat Valenciana ja havia superat el milió d’injeccions rebudes, es lamentava aquesta setmana d’aquesta falta “recurrent” de vacunes i assegurava: "Cada dia que passa anem a un ritme inferior al que ens agradaria".

Hui superem el milió de vacunes

La C. Valenciana haurà rebut ja 1.011.000 dosis

Acaba la vacunació al personal educatiu i continuem administrant dosis estos dies festius. Sense parar, i amb l'actitud de l'IES Doctor Balmis: 'Veni, Vacuna, Vici'

Molt granshttps://t.co/cfwC1WFK5Q pic.twitter.com/vAVHgBMjQI — Ximo Puig (@ximopuig) 1 de abril de 2021

La Conselleria de Sanitat té previst acabar d’immunitzar els majors de 80 anys i començar a citar els valencians de més de 70 la setmana vinent, mentre que aquests dies està acabant-se d’injectar la primera dosi als professionals dels centres educatius. La Comunitat Valenciana havia administrat, a data de 30 de març, al voltant del 85% de les dosis rebudes, a penes un 5% de la població havia rebut les dues injeccions i el 10,3% en tenia una dosi. El ritme de vacunació és de més de 25.000 administrades al dia.