La Comunitat Valenciana demana autorització als pares per a vacunar a partir del dijous en els col·legis els alumnes de 5 a 8 anys

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en coordinació amb la d’Educació, reactiva dilluns la vacunació pediàtrica en els centres escolars entre els menors de 5 a 11 anys coincidint amb la represa del curs després de les vacances de Nadal.

Fonts del primer departament, que dirigeix Ana Barceló, han informat que, entre dilluns i el dimecres 12 de gener, se sol·licitaran als pares les autoritzacions signades perquè els seus fills de 5 a 8 anys puguen vacunar-se, amb la qual cosa l’administració de les dosis arrancarà, un dia més tard, és a dir, el dijous 13 de gener.

Com en la primera fase de la campanya pediàtrica, amb els més menuts també es permetrà que, en el moment de la punxada, un familiar accedisca al centre per acompanyar-los emocionalment.

Al mateix temps, els menors de 9 a 11 anys que no s’hagueren vacunat abans de Nadal, també podran fer-ho. En aquesta primera fase, 107.360 alumnes van rebre la primera dosi de la vacuna pediàtrica de Pfizer.

En els dies previs a la tornada a les aules, Sanitat ha citat la majoria del professorat per aplicar-los la tercera dosi de reforç, encara que fonts de la conselleria esmentada han admés que en algun departament sanitari ha pogut haver-hi algun retard, per la qual cosa s’ha continuat vacunant durant tot aquest cap de setmana.

Fins divendres passat, un total de 4.265.296 persones tenien ja la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la monodosi de Janssen, i una dosi de qualsevol vacuna en les persones amb antecedents d’haver passat la COVID) a la Comunitat Valenciana. En total s’havien inoculat 9.784.304 dosis de vacunes contra el coronavirus.

Com ja va informar en el seu moment Educació, el curs escolar es reprén tal com estava previst, amb el 100% de presencialitat en totes les etapes educatives.

Crítiques del sindicat STEPV i del PP

El sindicat educatiu STEPV ha criticat la "falta d'informació" davant la volta a les aules aquest dilluns, ha demanat realitzar proves PCR i antígens a professorat i alumnat "almenys durant la setmana vinent" i "accelerar" la vacunació a alumnes majors de 5 anys i l'administració de la tercera dosi als docents i ha exigit una reducció "immediata" de les ràtios en els centres.

L'organització sindical ha criticat, en un comunicat, que després de la reunió del Ministeri de Sanitat i el d'Educació amb les comunitats autònomes del passat 4 de gener sobre la represa de les classes després de les festes de Nadal, "ningú ha informat la comunitat educativa de les noves mesures".

Davant aquesta situació, STEPV ha reclamat mesures per a la represa de l'activitat lectiva i informació per part de les Administracions. "El curs comença demà i no ens consta que s'haja pres cap mesura davant l'increment de contagis durant els dies de Nadal, sinó més aviat tot el contrari", ha assenyalat.

El president del PPCV, Carlos Mazón, ha assegurat que la tornada al col·le d'aquest dilluns serà "sense mesures de protecció" per als docents i ha criticat que els centres "seguisquen sense infermera escolar", unes promeses "incomplides" per part de la Generalitat "des de l'inici de curs".

"No hi ha PCR ni antígens gratuïts en la Comunitat, tal com hem demanat des del PPCV, però és que a la situació sanitària s'uneixen molts més problemes", ha advertit el president del PPCV.