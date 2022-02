La Comunitat Valenciana elimina el passaport COVID i la limitació de 10 comensals per taula en l'hostaleria

El president Ximo Puig ha reunit aquest dilluns la mesa interdepartamental en la qual han participat de manera telemàtica la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, a més de la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, i el vicepresident segon, Héctor Illueca, entre altres membres del Consell, per a abordar una flexibilització de les mesures sanitàries una vegada la sisena onada de la pandèmia ha començat a remetre.

En aquest sentit, Puig ha anunciat que el passaport COVID deixarà de ser obligatori per a accedir a l'hostaleria, l'oci nocturn, gimnasos, cinemes, teatres i fins i tot hospitals a partir d'aquest dimarts.

L'ús del certificat només continuarà sent obligatori més enllà de l'1 de març en residències de persones majors i vulnerables i en centres socials, per al que es demanarà l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

També, a partir d'aquest dimarts deixarà d'haver-hi limitacions en les taules de l'hostaleria, ja que fins ara es permetia un màxim de 10 comensals, així com la separació obligatòria d'un metre i mig entre taules. No obstant això, es manté la prohibició de fumar a les terrasses.

Quant a l'ús de la màscara, no hi ha canvis i continuarà sent obligatòria en interiors, en els col·legis per als alumnes i en exteriors quan hi haja aglomeracions, esdeveniments multidunaris i, en tot cas, sempre que no es puguen mantindre les distàncies de seguretat.

Durant la seua intervenció, en la qual ha estat acompanyat per la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, Ximo Puig ha assenyalat que després de 700 dies des de l'inici de la pandèmia, "comença un nou temps" en el qual "vacuna, màscara i sentit comú" seran les tres "grans defenses per al nou cicle".

Així mateix, ha assegurat que es mantindrà especial vigilància sobre la COVID persistent i sobre els efectes en la salut mental.

El *president ha insistit que la pandèmia "no ha acabat", per la qual cosa ha assenyalat la necessitat de mantindre la prudència en un nou cicle de "reactivació post-pandèmia". En aquest sentit, s'ha referit al començament d'un calendari de festes en un "marc de pràctica normalitat" que afavorirà la "recuperació emocional".

De la mateixa manera, ha destacat que durant tota la pandèmia la Generalitat ha adaptat les mesures aprovades a les necessitats de cada moment, per a complir amb el compromís de "no mantindre les restriccions més enllà del necessari". Per això, i donada l'evolució "favorable" de la pandèmia, i l'avanç "substancial" en la vacunació, el president ha justificat la supressió de les mesures restrictives.

Respecte de la vacunació, el responsable del Consell ha valorat que el passaport COVID haja propiciat la immunització de 91.000 persones que no havien sigut vacunades. A més, ha recordat que la Comunitat Valenciana es troba per damunt de la mitjana espanyola en tots els grups d'edat, i quasi 10 punts per damunt en vacunació pediàtrica, i ha especificat que el 96,6% de les persones majors de 60 anys i el 94,5% de les majors de 70 ja tenen la dosi de reforç.

Finalment, ha mostrat el seu agraïment per l'ajuda prestada, durant els dos últims anys, per totes les empreses, persones autònomes i treballadors; així com per l´"enorme esforç" que realitzen els 65.894 professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana, i per la "unió i responsabilitat" de tota la societat valenciana.