La Comunitat Valenciana, escenari de pel·lícules i sèries: de Carmen Machi i Karra Elejalde a Tom Holland i Antonio Banderas

La Comunitat Valenciana és terra de rodatges i així ho constata el gran assortiment de produccions audiovisuals ambientades a la regió que tenen previst estrenar-se aquest any que ve. València, Castelló i Alacant han acollit la filmació de pel·lícules i sèries que estaran entre les més destacades de la cartellera cinematogràfica i de l’oferta de les plataformes audiovisuals el 2022.

El seu atractiu rau tant en l’estirada dels protagonistes, amb actors de projecció internacional de la talla de Tom Holland, Priyanka Chopra i Antonio Banderas, com pels temes que aborden, com el fenomen social i musical de la ruta i les adaptacions d’una obra de teatre premiada amb el Max, del clàssic literari El mag d’Oz i d’una franquícia de videojocs.

Les pel·lícules que venen

La Comunitat és el teló de fons de les noves estrenes de Paco León, María Ripoll, Roberto Bueso i Vicente Villanueva, així com del debut en la direcció d’Avelina Prat.

Paco León ha rodat a Alacant part de la seua proposta per a Netflix Rainbow, una versió contemporània de la icònica novel·la El meravellós mag d’Oz, de Lyman Frank Baum. La debutant estarà abrigallada per Carmen Maura, Carmen Machi i Luis Bermejo en el relat del viatge iniciàtic d’una adolescent. En la trama, que compta amb els joves talents de l’escena musical Àiax Pedrosa i Wekaforé Jibril, també tenen un gran pes altres disciplines artístiques com la dansa, les arts plàstiques i la moda.

El director valencià Roberto Bueso també ha comptat amb Carmen Machi per a la seua revàlida en la direcció després de la seua òpera prima La banda. La seua segona pel·lícula es titula Llenos de gracia i relata l’obstinació d’una monja per a tirar avant a un grup de xavals d’un orfenat amenaçat de tancament amb la posada en marxa d’un equip de futbol. Aquest al·legat a favor de l’educació i la transmissió de valors s’ha rodat en localitzacions de Carcaixent, Burjassot, Sant Antoni de Benaixeve, Quesa, Paterna, l’Eliana i Gandia, i compta en el repartiment amb rostres amb estirada entre el gran públic com Paula Usero, Nuria González i Manolo Només.

Però si hi ha un títol amb un elenc que pot fer saltar la taquilla és Uncharted, liderada pel protagonista de la pel·lícula estrela d’aquest Nadal, Spiderman: No Way Home, Tom Holland. El nou projecte de l’últim actor que ha donat vida a l’home aranya està basat en la franquícia de videojocs de PlayStation i s’ha concebut com una aventura d’acció èpica. Escenaris que conviden a l’aventura a Xàbia han acollit una cerca del tresor en què participen Mark Wahlberg i Antonio Banderas.

La directora María Ripoll també ha escomés una adaptació, però en aquest cas d’una obra de teatre, Nosotros no nos mataremos con pistolas, del dramaturg valencià Víctor Sánchez Rodríguez, reconegut amb el Premi Max a la Millor Autoria Revelació el 2016. Ingrid García-Jonsson, Elena Martín i Joe Manjón interpreten un grup d’amics que, després d’anys de distanciament, tornen a veure’s en un poble pesquer per celebrar una efemèride. El retrobament va tindre lloc en diverses localitzacions de Sagunt i la localitat de Quartell, a la comarca valenciana del Camp de Morvedre, així com en el municipi de la Plana Almenara.

En contrast, el realitzador valencià Vicente Villanueva ha desplegat la seua comèdia El juego de las llaves per més de 30 localitzacions de la ciutat de València, així com a Elx i Ontinyent. En aquesta adaptació de la sèrie mexicana del mateix nom, quatre parelles posen a prova la seua monogàmia. Les interpreten, entre altres actors, Eva Ugarte, María Castro, Tamar Novas, Miren Ibarguren i Fernando Guallar.

L’òpera prima d’Avelina Prat té un tarannà més íntim i personal. El guió de Vasil està basat en una experiència d’estupor compartida amb son pare. El seu debut en la ficció conta la història d’un immigrant búlgar que dorm al carrer i és un excel·lent jugador del bridge i els escacs. Un intel·lectual jubilat a qui també li agrada el tauler l’acull a sa casa per a fascinació de la seua filla. Els actors que els interpreten són Ivan Barnev, Karra Elejalde i Alexandra Jiménez, que, entre altres espais, van filmar a València, Sueca, Silla i en el Casal Jove del Port de Sagunt.

Les sèries que venen

L’any que arriba, les produccions seriades rodades a la Comunitat ensenyaran al món, entre altres fites culturals de la Comunitat, l’itinerari de les discoteques mítiques dels noranta al voltant de l’Albufera i la tradició de les Falles, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

La superproducció més ambiciosa d’Amazon ha ancorat una de les seues franquícies a la ciutat de València i el pantà de Tous. Els germans Russo, responsables de Vengadores i Capitan América, dirigeixen Citadel, un thriller d’històries interconnectades amb trames als Estats Units, Itàlia, l’Índia i Mèxic, que al nostre país està ambientada en plenes festes de les Falles. Els actors Priyanka Chopra, Miss Món 2000, i Richard Madden, que va donar vida a Rob Stark en Juego de tronos, han rodat les seues escenes d’acció al Palau de Malferit, la plaça del Doctor Collado, les Torres de Serrans i la Ciutat de les Arts.

El director valencià Borja Soler situarà les seues càmeres, en canvi, en ple cor de l’Albufera per mirar al passat recent en la imminent producció La ruta, sobre el moviment clubbing més gran d’Espanya. La sèrie d’Atresplayer Premium comptarà entre els seus protagonistes amb Alex Monner, Elisabet Casanovas, Claudia Salas, Guillen Barbosa i Ricardo Gómez en el viatge d’un grup d’amics del Perelló des que van entrar a la discoteca Barraca per primera vegada el 1981, fins al seu comiat en una massificada ruta destroy el 1993. La sèrie contarà la dècada que València es va passar ballant.

Desconegudes també tracta sobre una amistat, però en aquest cas, inesperada i plena de sorpreses. La producció de Canal Sud i À Punt narra la història de dues dones que, després de la mort dels seus pares en un accident de trànsit, uneixen els seus camins. L’argument se situa en l’època actual i conjumina les idiosincràsies valenciana i andalusa.

Finalment cal destacar el rodatge de dues sèries internacionals que transformaran la localitat valenciana de Riba-roja de Túria en un casino de Miami i en una oficina de l’FBI, respectivament. La primera es titula Mobking. The War of the Godfather’s i és la continuació de la sèrie web Mobking, guardonada amb el premi a la millor sèrie en línia i al millor actor principal en el Widescreen Festival. En aquest nou lliurament, el rei de la màfia del títol ix de la presó i es converteix en soci d’un casino, on immediatament, i malgrat la seua intenció de viure en la legalitat, es veurà temptat per negocis il·lícits.

La segona és Smoking Gun a Murder Mystery, i se centra en la investigació d’un assassinat de drets civils a Los Angeles durant la turbulència de la dècada dels 80. El protagonista és un agent de l’FBI que en la resolució del cas xocarà amb la contra nicaragüenca i descobrirà la connexió de la CIA amb el narcotràfic a Los Angeles.