La Comunitat Valenciana estudia un alleujament “prudent” de les restriccions amb l’objectiu d’arribar a l’estiu amb la pandèmia controlada

El president del Govern valencià, Ximo Puig, presideix dijous a les 12.00 hores la reunió de la mesa interdepartamental, a què també assistiran la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresident Rubén Martínez Dalmau i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, entre altres membres de l’executiu, per decidir fins a quin punt es flexibilitzen les mesures que van entrar en vigor el 15 de març passat, quan es va autoritzar l’obertura dels gimnasos i dels interiors dels locals d’hostaleria amb un aforament limitat al 30%.

“Prudència” és la paraula més repetida per les tres potes del Botànic, segons fonts consultades del PSPV, Compromís i Podem, per la qual cosa no es preveuen grans canvis, ja que la idea és arribar a l’estiu amb la pandèmia mínimament controlada amb l’objectiu de salvar la campanya estival, tenint en compte que el ritme de vacunació per a llavors es preveu molt més elevat.

Per aquest motiu, es dona per fet que a partir del pròxim dilluns 12 d’abril, quan acaba la vigència de les mesures actuals, es mantindran tant el toc de queda com el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, amb tota probabilitat fins al pròxim 9 de maig, en què decaurà l’estat d’alarma, tal com va anunciar fa poc el president Pedro Sánchez, llevat que canvie el criteri del Govern.

Amb tot, el Govern valencià estudiarà demanar cobertura legal al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) si necessitara prorrogar alguna d’aquestes mesures, tal com va afirmar la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, en declaracions a Plaza Radio.

Així doncs, el punt que genera més dubtes és la possibilitat d’ampliar l’horari dels establiments hostalers, que actualment tanquen a les 18.00 hores i que poden obrir el 100% de les terrasses amb un màxim de 4 persones per taula i un aforament interior del 30%, sense servei en les barres.

Està pràcticament descartat que s’accepte la sol·licitud del sector, que passa per una prolongació de l’horari fins a les 22.00 hores, coincidint amb l’inici del toc de queda, però sí que s’estudiarà la possibilitat d’obrir la mà en un terme mitjà entre les 18.00 hores i les 22.00 hores.

Encara que les dades epidemiològiques de la Comunitat Valenciana són bones en l’actualitat, es dona per fet que en els pròxims dies es pot produir un repunt de contagis, com ha passat sempre després d’un període festiu a causa de la mobilitat de la població, tot i que haja sigut sobretot dins de les fronteres autonòmiques.

A més, hi ha preocupació entre els tècnics de Salut Pública pels alts índexs de contagis que presenten les comunitats autònomes limítrofes. Així doncs, Catalunya presenta una incidència acumulada de 192 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, Aragó de 178, Castella-la Manxa de 121 contagis i Múrcia de 62.

A la Comunitat Valenciana la incidència acumulada continua estable, i ha registrat dimecres 31,72 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies (la mitjana espanyola està en 167 casos), un punt menys que dimarts, i es manté per tant per davall de 50 casos per cada 100.000 habitants, cosa que significa risc baix, i com a autonomia espanyola amb incidència més lleu.