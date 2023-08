La Comunitat Valenciana posa en alerta a 800 efectius, 40 autobombes i 18 mitjans aeris davant el risc d’incendis forestals

En un moment en què la Conselleria de Justícia, en mans de Vox, no ha aconseguit renovar el responsable d’Emergències, càrrec que encara ocupa el socialista José María Ángel; ni el director general d’Interior, Salvador Almenar; ni el director general de Prevenció d’Incendis, Diego Marín –designat per Unides Podem la legislatura passada–, la Generalitat Valenciana ha declarat el nivell de Preemergència 3 del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana (PEIF) en tot el territori de la Comunitat Valenciana, des del dijous 10 d’agost, fins al dimarts 15 d’agost de 2023, tots dos inclusivament.

Aquesta declaració de Preemergència coordinada s’estableix davant la previsió de l’arribada d’una massa d’aire càlid que provocarà un ascens important de les temperatures màximes i mínimes, a què se suma la falta de precipitacions durant els últims mesos, la concentració aquests dies del màxim nombre de desplaçaments amb destinació i eixida de la Comunitat Valenciana i la celebració d’espectacles i festivitats en nombroses localitats.

Dins del Pla Especial d’Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana està el dispositiu de bombers forestals, que està compost per més de 800 professionals dedicats a la prevenció i l’extinció d’incendis, que comptaran amb 40 autobombes i 18 mitjans aeris. A aquest dispositiu se sumaran els efectius dels consorcis provincials de bombers i els bombers municipals de les capitals de província, a més de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, que mantindran les dotacions als parcs i reforçaran els torns de vigilància en el cas que la previsió meteorològica siga favorable a la propagació d’incendis forestals.

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez (Vox), ha recordat que el seu departament ha incorporat les competències en matèria d’Emergències, i per tant les de prevenció d’incendis, “posant fi així a una font d’ineficiències i dificultats amb el Govern autonòmic anterior”. Núñez ha explicat que posarà un èmfasi especial en les tasques de prevenció, “perquè previndre és la millor eina per a lluitar contra els incendis”.

Mesures de compliment obligat

La declaració del nivell de Preemergència 3 suposa l’entrada en vigor d’una sèrie de mesures de protecció extraordinàries de compliment obligat en els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana: la suspensió de determinades obres i faenes en els terrenys forestals o els seus voltants; la suspensió de l’ús festiu i recreatiu del foc per motius festius en terrenys forestals i en la zona d’influència forestal (fins a 500 metres); la prohibició genèrica d’encendre qualsevol tipus de foc en els terrenys forestals i en la zona d’influència forestal (fins a 500 metres); i la suspensió de qualsevol tipus d’autorització atorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals.

A més, amb motiu d’aquesta situació meteorològica extraordinària, s’estableixen les restriccions addicionals següents:

-Prohibició de circular per les pistes i els camins forestals, amb qualsevol tipus de vehicle, bicicleta o a peu, dins dels parcs naturals que s’esmenten a continuació, llevat del trànsit de vehicles per a actuacions de gestió, proveïment, manteniment, vigilància, accés a residències, explotacions agràries o instal·lacions de serveis enclavades dins del parc mateix: la serra d’Irta, Penyagolosa, el Desert de les Palmes, la Tinença de Benifassà, la serra d’Espadà la serra Calderona, Xera-Sot de Xera, la Pobla de Sant Miquel, el Túria, les Gorges del Cabriol, la serra de Mariola, la Font Roja, el Montgó, la serra Gelada, el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Marjal de Pego-Oliva i la zona forestal del Parc Natural de l’Albufera.

-Prohibició de qualsevol prova esportiva que transcórrega per terreny forestal, i suspensió de les ja autoritzades per al període indicat.

-Les àrees d’acampada i campaments gestionats per la Generalitat, i els albergs, campaments i càmpings situats en terrenys forestals, no podran fer activitats esportives i/o recreatives fora de les instal·lacions pròpies d’aquests.