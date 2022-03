La Comunitat Valenciana, referent de la lluita contra la ciberdelinqüència a Espanya

La invasió d’Ucraïna i totes les seues derivades han tornat a posar damunt la taula el risc d’una guerra cibernètica i han fet augmentar el nivell d’alerta. En aquest context, fa uns dies es va celebrar a València la 23a reunió de ciberseguretat de la comissió sectorial de seguretat que organitzava el Centre Criptològic Nacional (CCN), una cita en què es va posar en valor l’“èxit” del model valencià en la lluita contra la ciberdelinqüència. Aquest èxit, tal com reconeix José Manuel García Duarte, director general de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat Valenciana, es deu “no al fet que tinguem millors eines que altres administracions –bàsicament són les mateixes–, sinó a la cogovernança” amb altres institucions locals i provincials. “No és una qüestió purament tècnica”, afig.

Estem davant un sistema “col·laboratiu” que resulta “clau” per als ajuntaments i que serà adoptat pel Govern central i altres administracions autonòmiques “com a exemple en la lluita contra l’escalada d’amenaces cibernètiques derivades de la inestabilitat política actual”, explica García Duarte, que indica que l’estratègia valenciana consisteix a “respondre amb una única veu a les ciberamenaces i donar per fi la importància i l’atenció que mereix la ciberseguretat de les entitats locals”.

El centre valencià de seguretat TIC (CSIRT-CV) va aconseguir frenar i gestionar durant l’any 2021 un total de 1.428 incidències vinculades a ciberatacs, entre les quals destaquen 373 campanyes de pesca (phishing) detectades en les 72 intervencions relacionades amb suplantacions d’identitat i enginyeria social, o set intervencions relacionades amb programari de segrest (ransomware). Entre aquestes últimes, la primavera passada es van resoldre cinc atacs que van afectar ajuntaments com els de Castelló de la Plana, Manises o l’Eliana –aquesta onada és la que també va afectar el SEPE–, la qual cosa va motivar el Govern valencià per a l’elaboració d’un pla de xoc amb l’objectiu d’ajudar els consistoris valencians a previndre aquesta mena d’atacs. Va comptar amb una dotació d’1,5 milions d’euros, “encara que és molt més barat atacar que defensar”, es lamenta García Duarte.

Aquest pla de xoc està pensat perquè les entitats locals puguen adequar les mesures de protecció a les característiques i els riscos dels seus municipis, millorant la seguretat i el suport tècnic davant dels tipus de ciberatacs de què puguen ser objecte, detectant, al més prompte possible, les situacions de risc i minimitzant l’impacte en els serveis essencials”. “Quan es produeix un incident, treballem per donar una resposta ràpida i evitar que es torne a produir”, detalla el director general, que relata que els atacs que preocupen més són els segrestos d’equips: “Encripta la informació i se l’emporta o utilitza l’ordinador com a eina. També es poden utilitzar aquests atacs per a dur a terme el conegut com a ‘frau del CEO’”.

El CSIRT-CV va apostar ser proactius per a traslladar l’experiència del centre als ajuntaments, “som consultius, però també reactius”. Per facilitar aquesta col·laboració, sobretot amb els ajuntaments més menuts i que, per tant, estan més exposats, es treballa de la mà de les diputacions: “Estem preparats per a atendre les necessitats de totes les administracions valencianes i de les seues empreses instrumentals”. El 2019 es van fer els primers passos amb un projecte pilot en què estaven involucrats deu municipis menuts de la província de València, una experiència que va servir de base al treball que es desenvolupa actualment.

Quinze anys d’experiència

García Duarte reconeix que no es tracta d’una preocupació recent de la Generalitat, sinó que es té experiència en aquest camp des de fa quinze anys. El 2007, amb el Partit Popular en el Govern autonòmic, es va crear la unitat de ciberseguretat (CSIRT-CV) com un equip de resposta davant emergències cibernètiques per a localitzar les agressions i analitzar la manera de respondre-hi: “En el seu moment vam ser dels primers –juntament amb Catalunya, Euskadi o Andalusia– i ara és una unitat molt madura que treballa en coordinació amb el CCN”.

Ciberseguretat era una prefectura de servei fins al 2019, en què es va transformar en una sotsdirecció general amb tres prefectures de serveis: una encarregada de l’Administració autonòmica, una altra de les administracions locals i la tercera relacionada amb la ciberseguretat industrial, amb relació als equips susceptibles de ser atacats en hospitals, serveis d’aigua, energia... “Arran dels atacs WannaCry del 2017 –es va atacar 230.000 equips de 150 països– es va millorar la ciberseguretat”.

El director general de TIC ressalta que hi ha un gran compromís i sensibilització per part totes les institucions valencianes en la lluita contra la ciberdelinqüència, independentment del color polític de cada administració, “es tracta d’un treball tècnic amb un objectiu comú, augmentar la ciberseguretat”.