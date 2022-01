La Comunitat Valenciana reprén el curs escolar amb un 76% del professorat vacunat i només un 0,6% de baixa per COVID

La Comunitat Valenciana va recuperar dilluns l’activitat escolar després de les vacances de Nadal sense que s’hagen produït incidències remarcables dins del context sanitari actual i els centres educatius han funcionat amb una normalitat relativa en el context actual de pandèmia.

Segons ha destacat la Conselleria d’Educació, els centres educatius són els espais de socialització més segurs gràcies al compliment de totes les mesures de seguretat i d’higiene establits i els plans de contingència. Així mateix, bona part del personal dels centres educatius ha rebut la tercera dosi de la vacuna durant les vacances de Nadal, l’alumnat a partir de 12 anys té ja dues pautes de vacunació i la Conselleria de Sanitat té previst el calendari per a reprendre la vacunació de l’alumnat a partir de 5 anys.

Les direccions dels centres educatius han comunicat 508 baixes de professorat per COVID. Per tant, dels gairebé 78.000 docents, el 99,4% s’han incorporat al seu lloc de treball i el funcionament dels centres educatius ha arrancat amb normalitat.

Per comarques, les direccions dels centres educatius de les comarques d’Alacant han comunicat 145 baixes per COVID i, per tant, s’ha incorporat al seu lloc de treball el 99,5% del professorat; en les de Castelló les direccions dels centres educatius han comunicat 41 baixes per COVID i, per tant, s’ha incorporat el 99,6% del professorat; i en les de València les direccions dels centres educatius han notificat 322 baixes per COVID i s’ha incorporat al seu lloc de treball el 99,2% del personal docent.

A més la Conselleria d’Educació ja ha inclòs les baixes comunicades per COVID en la llista d’adjudicacions per a substitucions que publica cada dilluns perquè aquestes places estiguen cobertes demà. A més, la Conselleria fa tres processos d’adjudicacions de vacants per a substitucions cada setmana i d’aquesta manera s’assegura el bon funcionament i la cobertura de les baixes de professorat.

Quant a la vacunació del personal de centres docents en la Comunitat Valenciana, des de Sanitat s’ha citat ja totes les persones susceptibles de rebre la dosi de record, en total 109.120 (doble pauta d’AstraZeneca que no hagen passat la COVID en les últimes tres setmanes), i en alguns casos unes quantes vegades. De totes, han rebut la dosi de reforç 83.338, cosa que suposa el 76,37%.

En aquest percentatge cal tindre en compte que hi ha persones que estan aïllades per contacte amb el virus o que, per algun motiu, no han pogut acudir a la seua cita. No obstant això, els departaments de salut han citat fins i tot durant el cap de setmana i els dies festius en els punts de vacunació estables amb l’objectiu que el màxim nombre de personal docent poguera començar el curs amb la seua dosi de record.

Les persones pendents tindran més oportunitats de rebre la dosi de reforç, ja que els departaments continuaran citant les persones que tenen indicada aquesta dosi.

Segons el sindicat STEPV, en alguns centres el nombre de professorat de baixa ha complicat l’organització del curs i la resta del professorat ha hagut d’atendre l’alumnat que no tenia professor.

Per a l’organització sindical aquesta situació era perfectament previsible, per l’increment de contagis que estan produint-se últimament, per la qual cosa la conselleria s’hauria d’haver anticipat i haver convocat adjudicacions la setmana passada perquè els centres hagueren représ el curs amb la màxima plantilla de baixa substituïda.

Vacunació pediàtrica i nou protocol

Sobre la vacunació pediàtrica, entre dilluns i el dimecres 12 de gener, se sol·licitaran als pares les autoritzacions signades perquè els seus fills de 5 a 8 anys puguen vacunar-se, amb la qual cosa l’administració de les dosis arrancarà un dia més tard, és a dir, el dijous 13 de gener.

Com en la primera fase de la campanya pediàtrica, amb els més menuts també es permetrà que, en el moment de la punxada, un familiar accedisca al centre per acompanyar-los emocionalment.

Al mateix temps, els menors de 9 a 11 anys que no s’hagueren vacunat abans de Nadal, també podran fer-ho. En aquesta primera fase, 107.360 alumnes van rebre la primera dosi de la vacuna pediàtrica de Pfizer.

El Ministeri de Sanitat va publicar dilluns en la seua pàgina web el nou protocol d’actuació davant l’aparició de casos COVID en els centres educatius. Aquest context renovat comporta alguns canvis en el protocol d’actuació a les aules. Un n’és que la Comunitat Valenciana seguirà el criteri adoptat per la Comissió de Salut Pública de no fer quarantenes de l’aula completa dels centres educatius quan hi haja fins quatre positius contagiats o menys del 20 per cent dels alumnes.

Es recomana quarantena per a tot el grup sempre que es donen cinc casos o més d’infecció activa en una aula o afectació del 20% o més dels alumnes de la classe en un període igual o inferior a set dies.