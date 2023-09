La Confederació del Segura crida a la contenció de l’ús de l’aigua després d’entrar la conca en situació d’alerta per sequera

La conca del riu Segura està des de l’1 de setembre passat en situació d’alerta per sequera. Així ho ha advertit la CHS (Confederació Hidrogràfica del Segura), que, davant aquesta situació, ha cridat a la contenció en els consums de l’aigua de tots els usuaris.

D’aquesta manera s’ha entrat en aquesta situació d’alerta a quasi un mes de tancar l’any hidrològic (acaba el 30 de setembre), segons els indicadors d’escassetat que es defineixen en el Pla Especial de Sequera (PES) de la Confederació per al sistema global. No obstant això, quant als indicadors de sequera, exclusivament lligats a les precipitacions, la conca continua fora de la situació de sequera prolongada, cosa que de moment allunya la declaració de sequera extraordinària.

L’organisme explica que, si es manté la contenció dels consums, es pot garantir l’aigua per al regadiu i els usos industrials fins al final de setembre sense necessitat d’aplicar restriccions, gràcies a la gestió duta a terme per la Confederació en la conca. Així doncs, afigen que el proveïment humà en principi no ha de veure’s afectat ni tan sols en els pròxims mesos del nou any hidrològic que comença l’1 d’octubre.

Així i tot, la CHS torna a posar l’accent en el fet que caldrà continuar ajustant els consums del regadiu als desembassaments aprovats per la Comissió de Desembassament, a fi de garantir el subministrament en aquest any hidrològic per a arribar a la finalització d’aquest amb un volum adequat de reserves.

Indicadors

Els índexs d’escassetat de la conca del Segura estan en nivell d’alerta amb data 1 de setembre de 2023 després de les dades recopilades. Sobre aquest tema, l’índex d’escassetat del sistema global, que inclou les aportacions pròpies de la conca i les rebudes pel transvasament Tajo-Segura, està en 0,248 sobre 1.

De manera individualitzada, Índex d’Escassetat Sistema Conca està en 0,301 (prealerta) sobre 1. Per part seua, Índex d’Escassetat Sistema Transvasament està en 0,195 sobre 1 (alerta).

Finalment, la conca del Segura constata una situació d’absència de sequera prolongada en referència estrictament a les pluges registrades en tota la conca.