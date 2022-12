Confident-GVA, un canal per a denunciar les males pràctiques i previndre pràctiques corruptes en l’Administració valenciana

La Generalitat ha posat en marxa el canal Confident-GVA per a denunciar possibles irregularitats o males pràctiques en l’Administració pública i el seu sector públic instrumental.

Segons ha explicat la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, aquesta eina està dirigida tant a persones que presten servei dins de l’Administració com a la ciutadania que vulga posar en coneixement dels òrgans de control intern l’existència d’irregularitats o males pràctiques i “suposarà un reforç importantíssim als sistemes de control vigents”.

“Es tracta d’un canal telemàtic i segur que garantirà la confidencialitat i l’anonimat de les persones denunciants i es podrà accedir-hi a través d’un enllaç en el web de la Generalitat”, ha afirmat Bravo, al mateix temps que ha destacat “l’aposta de l’actual Consell per a desplegar, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, un sistema complet d’integritat per a la gestió dels assumptes públics, apostant pels mitjans de detecció precoç i de prevenció de la corrupció”.

La tramitació i la gestió d’aquest canal correspondrà a la Inspecció General de Serveis perquè aquesta, amb contrastació prèvia de la versemblança de la denúncia, la investigue. A les informacions que es reben se’ls assignarà un codi que permetrà la comunicació recíproca i segura entre la inspecció i la persona informant, sense necessitat que se’n sàpia la identitat. L’objectiu és que aquest canal no solament s’aplique en l’Administració de la Generalitat, sinó que, de manera progressiva, incloga les entitats del sector públic autonòmic.

La posada en funcionament d’aquest canal suposa culminar els sistemes preventius de què ja s’ha dotat la Generalitat. Així doncs, cal destacar la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, de manera pionera, ja configura un sistema complet de protecció del personal empleat públic que denuncie irregularitats i que la llei autonòmica reguladora de la inspecció de serveis ja preveu que la Generalitat establisca un canal segur i accessible per a la presentació de denúncies.

“La protecció del personal empleat públic que denuncie irregularitats, la posada en marxa d’un canal segur per a la seua formulació i el sistema d’alertes per a la prevenció de riscos constitueixen un sistema complet i pioner d’integritat i de protecció de l’interés públic”, ha subratllat la consellera. Sobre aquest tema, ha considerat que aquests instruments “són necessaris per a assolir l’objectiu que la manera d’actuar en l’Administració pública es base en els principis d’integritat i transparència”.

Per a Bravo, “les males pràctiques, enteses com les actuacions de l’Administració que puguen propiciar l’incompliment dels principis de legalitat, objectivitat, imparcialitat, eficàcia i eficiència, així com les possibles irregularitats administratives, afecten no sols el prestigi i la legitimitat de qualsevol organització, sinó que també minven de manera substancial l’eficàcia i l’eficiència de les seues actuacions”.