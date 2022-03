Una confraria de la Setmana Santa de Sagunt votarà permetre l’entrada de dones després de 530 anys d’exclusió

Diumenge que ve 3 d’abril la Confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist de la Setmana Santa de Sagunt pot encetar una nova etapa amb l’obertura de les portes a les dones després de 530 anys d’història i d’exclusió.

Estarà a les mans dels confrares, que votaran en la junta general extraordinària després que s’haja aconseguit després d’una recollida de més de 100 signatures, complint amb els estatuts que requereixen un 5% de signatures dels integrants perquè es puga convocar.

Serà la segona ocasió en què es tractarà la proposta, després de la que ja va fracassar fa 20 anys. Però aquesta vegada els impulsors tenen més confiança que puga prosperar. Concretament la iniciativa proposa una substitució de paraules i que reculla que poden ser confrares en comptes de tots els “homes”, totes les “persones” catòliques –les batejades–, sense distinció entre homes i dones.

Els impulsors també destaquen que amb aquesta iniciativa el canvi es fa des de la iniciativa interna i no s’arribarà al fet que els obliguen des de fora, de manera traumàtica. I és que els bisbats cada vegada impulsen més la igualtat de sexes en aquesta mena de tradicions. Recorden per això que ja s’han produït precedents com a Sevilla, en què l’arquebisbe va publicar el 2011 el decret que obligava a admetre les dones, o a Zamora el 2018, en què es va produir una modificació dels estatuts. L’Arquebisbat de València va en el mateix sentit i ja té un model d’estatuts en la línia de la no-discriminació de sexes.

A més, a causa d’aquest article excloent, la Confraria de Sagunt no pot estar inscrita en el Registre d’Entitats Religioses d’Espanya. Amb el canvi, la Confraria podria passar a convertir-se en persona jurídica.

L’origen de la Confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist es remunta a l’any 1492, quan l’expulsió dels jueus decretada pels Reis Catòlics va buidar la jueria de la ciutat de Sagunt. Després d’això, el rei Ferran II va concedir franquícies perquè la jueria poguera repoblar-se, tenint com els seus fundadors els gremis de teixidors i fabricants de draps de la ciutat de València que es van establir en aquesta barriada.

Actualment la Setmana Santa Saguntina està declarada Festa d’Interés Turístic Nacional.