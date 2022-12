El Consell de Cultura demana una tramitació ambiental “rigorosa” sobre l’impacte del port de València en l’Albufera

“Atesa la fragilitat del seu ecosistema i les múltiples afeccions històriques de l’actuació humana sobre aquest, es recomana que les infraestructures que es projecten a les urbanitzacions existents al Parc Natural, les relacionades amb el cultiu de l’arròs o la pesca, o en el seu entorn, com és el cas del port de València, tinguen la tramitació mediambiental extensa i rigorosa que analitze detalladament les possibles alteracions que pogueren produir-se, i les seues conseqüències”.

Aquest és el paràgraf que s’ha inclòs finalment en l’informe titulat ‘L’Albufera de València. Parc Natural. Situació mediambiental i administrativa’ (document complet al final de la informació) que finalment es va aprovar dimarts en el ple del Consell Valencià de Cultura (CVC), en què es va fer un homenatge senzill a qui va ser president de l’organisme, Santiago Grisolía, que va morir l’agost.

Tal com va informar elDiario.es, el document es va quedar sense aprovar en el ple del 26 de setembre en oposar-se quatre membres del CVC al text, ja que no es van incloure les observacions d’un biòleg sobre els efectes nocius de l’ampliació portuària al Parc Natural. Ara es fa una anotació en les conclusions.

En concret, els membres designats per Compromís, Unides Podem i el PSPV van suggerir incloure en l’informe almenys una referència sobre el que havia valorat un dels experts que van participar en l’elaboració de l’informe, el biòleg Juan Ors.

Preguntat Ors sobre si l’ampliació del port podia tindre algun efecte negatiu sobre l’Albufera, va vindre a dir que l’activitat portuària i les diferents ampliacions portuàries han tingut efectes negatius ja visibles i irreversibles sobre el Parc Natural i que l’ampliació que ara es projecta agreujarà aquests efectes, i podrà posar en perill tot el paratge.

L’al·lusió a l’impacte del port en l’Albufera que ara s’ha inclòs ha permés tirar avant l’informe, encara que amb les abstencions de quatre membres: Xavier Aliaga, Rosana Pastor, Nuria Vizcarro i Vicent Torrent. D’ells, els tres primers emetran un vot particular raonat explicant la seua abstenció que s’inclourà també en l’informe.

Preguntat pel motiu de la seua abstenció, Aliaga ha explicat a elDiario.es que ell va ser qui va fer la pregunta a Ors sobre la possible afecció de l’ampliació del port en l’Albufera i que va proposar un text sobre la base de la resposta: “Si s’haguera respectat en essència el redactat que vaig fer, hi hauria votat a favor, però tal com ha quedat finalment, em sembla que es dilueix molt, quan per a mi la relació entre el port i la situació de l’Albufera és troncal. Deixar-ho reflectit d’una manera genèrica per a mi no respon a la realitat. Amb tot, valore l’esforç de les parts per acostar postures”.

Per part seua, Rosana Pastor ha explicat que amb una declaració d’Emergència Climàtica a escala estatal i autonòmica considera que “hi ha elements que no es poden defugir, com per exemple, una declaració d’impacte ambiental de l’ampliació del port del 2007 absolutament desfasada en què ja es feia referència als impactes de l’ampliació dels 90 sobre les platges del sud”. Pastor ha afegit que “hi ha uns impactes que estan absolutament contrastats per informes científics, alguns dels quals van formar part de la comissió que es va escoltar en el CVC”.

El document repassa la formació i la història de la llacuna i el seu entorn, i la situació administrativa des de la declaració de Parc Natural (1986), el pla d’ordenació dels recursos naturals (1995) i el pla rector d’ús i gestió (2004). L’informe, l’elaboració del qual ha costat més d’un any, tracta les aportacions d’aigua, les séquies i els abocaments, però també l’organigrama administratiu de gestió i de direcció.

A més, recomana, en l’apartat final, les revisions i actualitzacions de les declaracions esmentades, i la garantia de les aportacions mínimes de 210 hectòmetres cúbics establides pels experts de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. A més, demana la culminació del projecte i la construcció de la depuradora de l’Horta Sud, prevista per al 2027.