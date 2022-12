El Consell d’Infermeria denuncia que el 2021 es van registrar 16 agressions a professionals valencians per part de pacients o familiars

El president del Consell d’Infermeria de la Comunitat Valenciana (Cecova), Juan José Tirado, ha denunciat que durant el 2021 (últim registre), un total de 16 infermeres van patir agressions per part de pacients o familiars a la Comunitat Valenciana –onze a la província de València, tres a la d’Alacant i dues a Castelló–. El 2020 van ser 15 les professionals agredides, cosa que representa un increment del 6,6%, mentre que el 2015 es van anotar 10 denúncies.

No obstant això, apunten que les dades són “alarmants”, perquè aquest tipus d’atacs a professionals d’Infermeria freguen el 60% en els últims set anys, segons les estadístiques del Consell d’Infermeria de la Comunitat Valenciana, que engloba els tres col·legis provincials d’Infermeria de València, Alacant i Castelló, que ha registrat una tendència a l’alça de fets violents cap al seu col·lectiu.

Davant aquestes agressions a infermeres, el president del Cecova ha tornat a recordar que la situació és “molt preocupant”, perquè a l’augment de la pressió assistencial per la Covid-19 se suma la dels pacients crònics, “que s’han anat acumulant i que, en molts moments, col·lapsen els processos assistencials”.

Juan José Tirado explica que quasi tots els dies es reben “denúncies d’agressions contra els professionals sanitaris” encara que algunes no es tramiten per por dels mateixos professionals a patir represàlies. Així doncs, insisteix que des del Cecova es demanen a l’Administració “més recursos per als professionals sanitaris, sobretot en les consultes hospitalàries i en els centres d’Atenció Primària, on hi ha una falta constant de personal i estan desbordats”.

Infermera escolar

Sengles informes (d’un pediatre i d’una treballadora social), que acaben de fer-se públics, coincideixen que tots els centres educatius haurien de comptar amb la presència d’un professional d’Infermeria per a cobrir les necessitats assistencials dels alumnes que, per les seues patologies cròniques, necessiten el seguiment periòdic de la seua salut.

La primera evidència que la postura de Sanitat “és errònia i que sí que ha de cobrir-se aquesta necessitat social (que sol·liciten de manera sistemàtica els pares i mares d’alumnes, tot el personal docent i el col·lectiu d’Infermeria)” es troba en l’informe d’un pediatre que ha fet en l’historial clínic d’un xiquet diabètic de dos anys del CEIP l’Illa de Castelló de la Plana: “Pacient de dos anys amb diabetis mellitus amb mal control. Presenta hiperglucèmies i hipoglucèmies freqüents. Necessita controls continus de glucèmia i modificacions en la pauta d’insulina per la qual cosa per a la seua escolarització requereix infermera escolar”.

L’altra prova de la necessitat de comptar amb la figura professional de la infermera en els centres educatius s’observa en l’informe de la treballadora social de l’Equip d’Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelló. En el seu text exposa: “Es valora necessari, amb vista a la cobertura de les seues necessitats bàsiques i al desenvolupament evolutiu i per a previndre possibles situacions de desprotecció, que el xiquet acudisca al centre escolar, malgrat tractar-se d’una etapa no obligatòria. Per fer-ho, és imprescindible que es dote el centre escolar d’aquesta figura professional (infermera escolar). Tot això sobre la base de la resolució de 27 de juliol de 2022 del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles d’infantil de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2022-2023”.