El Consell prepara un decret per a accelerar la instal·lació de renovables i reduir la dependència energètica

El Govern valencià prepara un decret llei per a agilitar les instal·lacions d'energies renovables i reduir la dependència energètica de la Comunitat Valenciana respecte a països extracomunitaris. El president de la Generalitat, Ximo Puig, que va proposar en la conferència de presidents autonòmics intervindre els preus de l'energia, manté una ronda de contactes aquestes setmanes amb sindicats i patronal per a pactar mesures que reduïsquen els costos per a famílies i empreses.

El dirigent socialista planteja “desburocratitzar” els processos d'instal·lació d'energies renovables i agilitar les ajudes, també les que procedeixen dels fons europeus de recuperació, perquè el consum de les llars no patisca les conseqüències geopolítiques. El conflicte deslligat per Rússia, un dels principals proveïdors de gas a Europa, amenaça amb intensificar una escalada de preus que no ha deixat de pujar des de la irrupció de la pandèmia, que s'agreujarà amb les sancions imposades per la invasió d'Ucraïna.

El Consell aprovarà la setmana vinent el decret llei a través del qual es pretén impulsar mesures de sobirania energètica. En paraules de Puig, és “l'única manera de poder garantir a mitjà i llarg termini l'estabilització dels preus energètics i tindre capacitat de mantindre una indústria i una energia assequible per a les famílies”.

L'Executiu autonòmic es compromet a impulsar mesures de suport a les comunitats locals energètiques, i al dimensionament de les plantes solars per a tindre la màxima capacitat de producció i distribució i donar resposta al que ha denominat “emergència energètica”.

Al seu torn, Puig ha reclamat l'adopció de mesures per part de la Unió Europea per a “parar l'escalada especulativa” de preus energètics que “posa en perill tota l'economia”, i que espera que s'adopten en el si del Consell europeu que se celebrarà a la fi de març. Una setmana abans, dilluns que ve, els titulars d'Economia Sostenible i Hisenda participaran en una convocatòria estatal sectorial per a continuar treballant mesures per a pal·liar la crisi.