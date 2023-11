El conseller de Sanitat rebaixa el deute de les empreses dels hospitals privatitzats valencians a 350 milions d’euros

La Conselleria de Sanitat rebaixa el deute de les empreses que gestionen els hospitals privats en 300 milions d’euros. El pressupost per al 2024 del departament que dirigeix Marciano Gómez preveu el pagament de 350 milions d’euros de les empreses concessionàries de la sanitat privada, davant dels 640 milions d’euros de l’última estimació que havia elaborat el seu departament.

En la seua compareixença en les Corts Valencianes, el titular de Sanitat va apuntar que s’han “recalculat” els imports en aquests primers mesos de govern de coalició PP-Vox, insistint que “els valencians no perdran ni un cèntim d’euro per les liquidacions”. “Hui dia les xifres són de 356 milions d’euros”, va afirmar el conseller, que va retraure a l’executiu del Pacte del Botànic que “en huit anys no es fera cap” liquidació. L’última xifra publicada correspon a una resposta parlamentària al diputat de Compromís Carles Esteve, el març del 2023, en què Sanitat indica que les empreses deuen 641 milions d’euros des que el 2016 es fera la primera liquidació, corresponent als anys anteriors fins al 2009.

Fonts d’aquest departament indiquen que la diferència es deu al fet que algunes concessionàries han pagat la seua part. En concret, apunten al departament de salut de Dénia, que ha abonat la seua part en aquests mesos, encara que l’import no quadra. Tampoc s’ha concretat quines anualitats s’han liquidat. Segons la resposta parlamentària esmentada, Ribera Salud devia 130 milions per la gestió de l’hospital de Dénia. En total, sempre segons aquest càlcul i en la data esmentada, el grup que dirigeix Alberto de Rosa tindria pendent l’abonament de 300 milions d’euros: 86,9 milions corresponen a l’hospital d’Elx-Crevillent, 83 al d’Alzira, ja revertit a la gestió pública, i 130 al de Dénia. La resta, superior a 300 milions d’euros més, correspon a Sanitas, gestora de l’Hospital de Manises. Aquesta mercantil va abonar el juliol passat 21,9 milions d’euros corresponents a les liquidacions dels anys 2009 i 2010, en compliment d’una sentència del contenciós administratiu.

Sanitas va portar als tribunals els criteris de la liquidació que va efectuar la Conselleria de Sanitat, llavors gestionada per l’exconsellera socialista Carmen Montón, un procediment judicial que ha acabat fa poc. La judicialització dels criteris ha portat a una certa paràlisi en la reclamació, segons reconeixen fonts parlamentàries populars, que calibren la possibilitat de fer una reclamació conjunta –de tots els anys– per veure el saldo global, amb uns criteris clars. Des del 2019 no s’ha tornat a reunir la comissió que aprova els criteris i fa el càlcul de l’import, pas previ la reclamació de les liquidacions, apunten, cosa que va retraure el conseller del PP en la seua intervenció.

El pressupost de la Generalitat Valenciana, presentat la setmana passada, incorpora 350 milions d’euros en concepte de liquidacions de sanitat en el capítol d’ingressos. L’oposició emmarca aquestes partides en els “milions ficticis” que han servit per a fer créixer el pressupost. Segons denuncien, no hi ha garantia que les empreses els paguen, tenint a més en compte el procés de reversions dels hospitals privatitzats.