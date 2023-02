Una consellera del PP va contractar Gürtel per “congraciar-se” amb Francisco Camps i continuar en la legislatura següent

Álvaro Pérez El Bigotes, delegat de la trama Gürtel a València, mantenia una relació tan pròxima amb l’expresident Francisco Camps que alguns consellers del seu Govern contractaven amb la seua empresa simplement per satisfer el cap de l’executiu autonòmic i guanyar posicions amb vista a consolidar la seua trajectòria política.

Així ho ha declarat Vicente Farnós, ex-cap de gabinet de la consellera de Benestar Social entre el 2003 i el 2007, Alicia de Miguel. L’acusat, que ha arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció, ha declarat que la consellera va contractar l’empresa Orange Market, filial de la trama a València, per “congraciar-se” amb Francisco Camps i amb Ricardo Costa, llavors secretari general del PP valencià, amb vista a “continuar en la legislatura següent”.

Farnós ha declarat que va conéixer Álvaro Pérez en una reunió amb la seua consellera el 2006. “Em va sorprendre que aquest home apareguera del no-res, perquè no havia concertat cita amb ningú del gabinet ni amb mi”, ha dit. Alicia de Miguel, de tendència zaplanista, “volia donar un impuls” a una de les seues direccions generals i “havia pensat en aquest home”, ha declarat davant el tribunal que jutja en l’Audiència Nacional la peça separada 5 del cas Gürtel.

Anticorrupció sol·licita per a Camps una pena de dos anys i sis mesos de presó, a més d’inhabilitació per a càrrec públic durant una dècada, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració pública en el judici per l’adjudicació d’un estand de la fira Fitur i altres contractes menors, per un valor total d’1,8 milions d’euros.

Al principi, tal com va declarar El Bigotes, els departaments de la Generalitat Valenciana controlats pel zaplanisme, en plena transició cap al campisme, estaven vetats per a Orange Market, encara que Álvaro Pérez mantenia una bona relació amb Alicia de Miguel. Quan Camps va desbloquejar les reticències de la consellera per a contractar amb Orange Market, el seu departament els va encarregar un parell d’actes.

“En la Conselleria de Benestar Social Álvaro Pérez no el coneixia ningú, hi va aparéixer del no-res”, ha explicat Vicente Farnós. “Entenc que el coneixia la senyora consellera, perquè accedir a un conseller no és senzill, hi ha molts filtres”, ha afegit l’acusat.

El tercer acte encarregat a l’empresa de la xarxa Gürtel va ser un balanç de la legislatura per a ‘vendre’ els seus èxits en un “acte multitudinari” que finalment es va celebrar el 24 d’abril de 2007 en el recinte esportiu de la Petxina. “La senyora consellera, supose que portada per l’eufòria dels actes portats per Álvaro [Pérez], ens va dir que fora ell qui organitzara aquest últim acte”, ha afirmat a preguntes de la fiscal anticorrupció.

“La senyora consellera”, ha abundat, “tenia interés a fer-ho amb ell”. No obstant això, el seu cap de gabinet va plantejar certes reticències perquè El Bigotes “no aportava res” (ha apuntat que anava massa per lliure).

“Amistat important” d’El Bigotes amb Camps i Costa

“Em va vindre a dir”, segons ha rememorat, que “Álvaro tenia una amistat important amb Ricardo Costa i una proximitat amb Camps”. La consellera llavors Alicia de Miguel era una de les herències del zaplanisme que s’havia colat en el primer Govern de Francisco Camps, en un “moment tibant” de “batalles polítiques” entre zaplanistes i campistes.

“Estàvem en un moment en què podíem continuar en la legislatura següent i era una manera de fer arribar a aquests homes [Camps i Costa] com de bé que treballàvem”, ha declarat. “Era una manera de congraciar-se”, ha resumit Farnós.

L’-excap de gabinet de la consellera popular ha qualificat El Bigotes com una mena de “ganxo” per a “parlar bé” del departament autonòmic davant Ricardo Costa, llavors secretari general del PP valencià. “Era una gestió una mica de relacions públiques”, ha afegit l’acusat.

Alicia de Miguel, també acusada en la causa, va mostrar un interés inusitat a organitzar l’acte de balanç de la legislatura, fins al punt de visitar juntament amb El Bigotes i el seu cap de gabinet el recinte. “Em va resultar molt cridaner, perquè la consellera mai, en quatre anys, havia anat a veure un lloc d’un esdeveniment seu”, ha postil·lat.

Vicente Farnós també ha confirmat que les factures dels contractes amb la trama Gürtel es van fraccionar. “Era una pràctica habitual en Administració, se sabia que era un fraccionament, però no un il·lícit penal, era una irregularitat administrativa”, ha justificat.

“L’ordre venia de la vicepresidència”

María del Carmen Díaz Quintero, gerent de la Fundació La Llum de les Imatges, també ha reconegut que va abonar factures a la trama Gürtel per ordre del vicepresident de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla. En diverses edicions de l’Open de Tenis de València, la fundació va promocionar una sèrie d’exposicions sobre art sacre.

La dona, que també ha arribat a un pacte de conformitat amb Anticorrupció, ha ressaltat que es va negar al principi a pagar dues factures a Orange Market –“Em semblaven uns diners massa elevats”, ha dit– però va rebre una telefonada de la cap de gabinet del conseller d’Educació llavors, Esteban González Pons, en què l’advertia que la factura “s’havia de pagar sí o sí”.

També li van comunicar que “l’ordre venia de la vicepresidència de la Generalitat Valenciana”, és a dir de “Vicente Rambla”.