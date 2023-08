La consellera valenciana de Vox encarregada dels incendis no ha renovat el director de Prevenció després de 20 dies en el càrrec

El Govern valencià del PP i Vox fien la gestió dels incendis estivals a alts càrrecs de l’executiu anterior del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem. Totes les branques de la matèria romanen sense renovar en plena onada de calor. Carlos Mazón ha aglutinat les competències en matèria d’incendis forestals en la Conselleria de Justícia i Interior, dirigida per Elisa Núñez, assessora del condemnat Rafael Blasco en l’època del PP. La consellera designada per Vox, malgrat l’onada de calor extrema i de la crisi climàtica, manté en una situació inaudita els càrrecs de l’anterior executiu valencià del Pacte del Botànic. Al secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, el socialista José María Ángel, i al director general d’Interior, Salvador Almenar, se suma un altre alt càrrec progressista en la mateixa situació: Diego Marín, director general de Prevenció d’Incendis, designat per la quota d’Unides Podem en la legislatura anterior.

En la nova estructura orgànica de la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Prevenció d’Incendis passa de la Conselleria d’Agricultura a la de Justícia i Interior, que s’engul així totes les competències en matèria de combat contra el foc. No obstant això, el seu titular no ha sigut destituït i es manté en una situació contra natura al capdavant d’un departament extremadament delicat cada estiu.

Tant el negociat d’Emergències com el de Prevenció resulten fonamentals durant els mesos estivals. Es tracta de llocs delicats segons les situacions d’emergència que cada estiu pateix el territori valencià, aguditzada a més per l’onada de calor en el context de la crisi climàtica, un fenomen que Vox nega obertament.

La Direcció General s’encarrega dels plans locals de prevenció d’incendis, incloent-hi els parcs naturals, la regulació de les cremes agrícoles o el voluntariat ambiental. A més, de l’alt càrrec depenen les unitats de vigilància preventiva, compostes per més de mig miler de treballadors i els observatoris forestals. Es tracta de la primera línia de lluita contra el foc: guaites que, al mínim indici de foc, activen el protocol d’incendis forestals.

No obstant això, Vox està tenint problemes notoris per a aconseguir emplenar l’organigrama de les seues conselleries. Aquest és el cas de Diego Marín, enginyer forestal designat per Unides Podem en l’anterior Conselleria d’Agricultura i funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana.

En una situació idèntica es troben el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, i del director general d’Interior, Salvador Almenar. Aquests dos últims càrrecs han sol·licitat a la consellera Elisa Núñez la seua destitució urgent. L’única resposta oficial que han rebut és l’agraïment a la seua tasca per part del president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón.

“La millor decisió”, segons la Conselleria de Justícia

Aquest diari s’ha posat en contacte amb el director general Diego Marín per saber si ha sol·licitat la seua destitució. No obstant això, l’alt càrrec ha remés als encarregats de premsa del departament autonòmic.

Així doncs, fonts de la Conselleria de Justícia i Interior han assegurat que volen “ser prudents i responsables” i han apostat per “no destituir en aquestes dates el director general de Prevenció, ja que és la millor decisió per a evitar una descoordinació en cas de qualsevol tipus d’emergència”. Les mateixes fonts asseguren que no té constància que l’alt càrrec haja sol·licitat el seu cessament.