El Consorci de Museus programa 16 exposicions i activitats sense l’aval de la Comissió Cientificoartística

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) arranca la programació per al 2024 amb 16 exposicions i activitats que no han sigut avalades per la Comissió Cientificoartística. Durant l’anterior etapa de José Luis Pérez Pont al capdavant de la institució cultural, tota la programació va ser analitzada per la comissió tècnica, formada per persones de reconegut prestigi de l’àmbit de l’art i de la gestió artística nomenats pel consell general del consorci a proposta de la Direcció General de Museus i de la resta de les institucions públiques que componen el CMCV.

L’última reunió de la Comissió Cientificoartística es remunta al 13 de febrer de 2023, fa un any. La reunió següent, prevista per al 3 de novembre passat, es va “ajornar” per la secretària autonòmica de Cultura, Paula Añó, “per motius d’agenda”, segons indiquen fonts de la Conselleria de Cultura.

El departament que dirigeix el vicepresident de Vox, Vicente Barrera, sosté que l’anterior gerent “no va deixar la programació d’activitats 2024 ni tancada, ni programada, ni pressupostada”. No obstant això, gran part de la programació per a enguany (i fins i tot per al 2025) prové de l’anterior gerent, el gestor cultural José Luis Pérez Pont.

La Conselleria de Cultura també al·lega que el consell general del consorci és l’òrgan competent per a aprovar el pla d’activitats i rebaixa el paper de la Comissió Cientificoartística al d’òrgan consultiu, tal com estableixen els estatuts de la institució museística.

Entre la programació d’enguany, presentada aquesta setmana, figuren 16 exposicions i activitats que no han passat per la comissió tècnica, les conclusions de la qual, si bé són de naturalesa consultiva, s’havien tingut en compte sistemàticament durant l’etapa anterior de Pérez Pont.

La Conselleria de Cultura, preguntada per aquest diari, ha arremés de nou contra el gerent cessat, que comptava amb l’aval del sector de l’art contemporani i la destitució del qual es va interpretar en nombrosos àmbits com una mena d’episodi de censura per part de Vicente Barrera. El departament que dirigeix Barrera assegura que Pérez Pont “no va establir procediment ni política de contractació segons pautes denunciades reiteradament per la Intervenció General i la Sindicatura de Comptes”. Es tracta del mateix argumentari usat per Vicente Barrera per a justificar el cessament. Pérez Pont ha iniciat el procés en els tribunals per a recórrer contra la seua destitució.

La programació d’enguany, segons la Conselleria de Cultura, combina projectes procedents de convocatòries públiques ja resoltes i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb noves propostes presentades pel departament d’exposicions del Consorci de Museus, “en estreta col·laboració amb els departaments tècnics i artístics pertanyents als ens associats de Castelló, Alacant i València, que gestionen les seues pròpies sales i museus”.

La resta dels projectes han sigut proposats per l’actual direcció artística en funcions, que deté Vicente Samper, i “escollides, deliberades i consensuades juntament amb el personal tècnic dels departaments d’exposicions, educació i programes públics”.

Algunes propostes, indiquen les mateixes fonts, s’han seleccionat “entre les que han anat arribant al consorci” des d’última Comissió Cientificoartística, celebrada fa un any, i altres “han sigut ideades” per personal de la casa, “tots amb una experiència dilatada”, amb vista a completar la programació del 2024.

Nova etapa polèmica

La nova etapa inaugurada amb el cessament de l’anterior gerent, el 21 de novembre passat, ha arrancat envoltada de polèmica. El seu successor, Nicolás Bugeda, tenia reconeguda una incapacitat permanent total a penes sis mesos abans del seu nomenament pel PP i Vox.

A penes nou dies després de la destitució de Pérez Pont, l’Institut Nacional de la Seguretat Social va resoldre, a instàncies de Bugeda, declarar que ja no estava afectat de cap grau d’incapacitat permanent a causa d’una millora del seu estat.

D’altra banda, l’actual gerent s’ha presentat a una plaça d’administratiu en el marc del procés excepcional d’estabilització pel sistema de mèrits en el consorci que dirigeix.